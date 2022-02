Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec noweli prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek. Oznacza to, że teraz ustawa trafi do prezydenta.

Sejm zdecydował o dalszych losach kontrowersyjnej i krytykowanej przez opozycję ustawy o prawie oświatowym, tzw. lex Czarnek. Za odrzuceniem weta Senatu opowiedziało się 233 posłów, 220 było przeciw. Dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Uchwałę Senatu Sejm może odrzucić bezwzględną większością głosów w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Głosowało 455 posłów. Większość bezwzględna wyniosła 228. Teraz o tym, czy nowela wejdzie w życie, zdecyduje podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Projekt został umieszczony w harmonogramie Sejmu w ostatniej chwili. - Czego się boicie? - pytała Krystyna Szumilas z KO. - To projekt, który zamyka szkołę, knebluje usta - cytuje wypowiedź posłanki "Gazeta Wyborcza". Opozycja apelowała o to, by odrzucić projekt. - Państwo chcecie, żeby było tak, jak było, żeby nie było edukacji patriotycznej - mówiła sprawozdawczyni komisji Teresa Wargocka z PiS.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka, Szymon Zdziebłowski/"Gazeta Wyborcza"