Lech Wałęsa porównuje żołnierzy i SG do hitlerowców. "Przewiduję, że dojdzie do morderstwa"

Lech Wałęsa porównuje żołnierzy i Straż Graniczną do hitlerowców. – Funkcjonariusze wykonują pracę, mają rozkazy – zwraca uwagę Beata Lubecka. – Hitlerowcy też wykonywali rozkazy i co, sądzimy ich? – komentuje jej gość. – Ale hitlerowcy mordowali ludzi, panie prezydencie – przypomina prowadząca.

Lech Wałęsa: "Przewiduję, że dojdzie do morderstwa"

– Zaraz, zaraz, a czy tu nie dojdzie do morderstwa?! Poczekajmy, ja przewiduję, że dojdzie. I co wtedy powiemy? Rozkazy wykonywaliśmy – odpowiada Wałęsa. Jego zdaniem „ci dowódcy później się wymigają i tak to będzie, jak padną ofiary”.

Były prezydent był również pytany o poparcie dla koalicji rządzącej. – Demagogia i populizm są dziś w cenie, bo nie ma dobrych pomysłów przyszłościowych i ludzie biorą skutecznych polityków, a PiS jest skuteczny. Choć w złym kierunku – uważa Lech Wałęsa.

Dodaje, że nie chciałby być na miejscu Prawa i Sprawiedliwości. – Zapłacą rachunki, przecież to im nie przejdzie na sucho. Będą za wszystko rozliczeni. Będą odpowiadać za wszystkie oszustwa i przekręty – komentuje Gość Radia ZET.

Zdaniem Wałęsy „prędzej czy później odejdą w hańbie”. – Problem jest taki: czy to się skończy wojną domową, czy kartką wyborczą. To idzie w kierunku wojny domowej. Kombinują, jak nie oddać władzy. To bardzo niebezpieczni ludzie – mówi były prezydent w rozmowie z Beatą Lubecką.

