Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął jednodniowe posiedzenie. W porządku obrad jest projekt ustawy budżetowej na 2021 rok oraz nowela tegorocznego budżetu, która zakłada deficyt na poziomie prawie 110 mld zł. W projekcie przyszłorocznego budżetu założono, że deficyt sięgnie ponad 80 mld zł.

Sejm zajmie się też rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt zakłada wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku możliwości rozliczania się firm za pomocą tzw. estońskiego CIT. Próg, poniżej którego można będzie korzystać z tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie. Wcześniej rządowa propozycja zakładała, że limit wyniesie 50 mln zł.

Awantura w Sejmie. Gosiewska do Brauna: cham!

Dzisiejsze posiedzenie Sejmu przerodziło się w całą serię starć między posłami Konfederacji a politykami Prawa i Sprawiedliwości. Pomimo decyzji Prezydium Sejmu o obowiązku noszenia maseczki lub przyłbicy, posłowie Konfederacji poruszali się po izbie i występowali z odsłoniętymi twarzami.

Bez maseczki za sali plenarnej był m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun. "Chcę poinformować pana posła, że kieruję wniosek do komisji etyki poselskiej o narażanie innych osób posłów na niebezpieczeństwo" - powiedział wicemarszałek Terlecki.

Grzegorz Braun nie zamierzał jednak zastosować się do decyzji Sejmu i ponownie dał o sobie znać kilka chwil później. W chwili, gdy na mównicy miał pojawić się poseł KO Aleksander Miszalski, prowadząca obrady Małgorzata Gosiewska zauważyła, że Grzegorz Braun pochyla się nad pracownikiem Sejmu nie mając na twarzy maseczki.

– Panie pośle Braun, proszę się nie pochylać nad pracownikami, którzy są zmuszeni do kontaktowania się z panem bez maseczki – powiedziała Gosiewska. – Proszę nie narażać pracownika na zakażenie, proszę założyć maseczkę albo odejść – powtórzyła.

Grzegorz Braun w Sejmie bez maseczki. Ostre starcia z Małgorzatą Gosiewską

Początkowo poseł Konfederacji nie reagował na prośby wicemarszałek Sejmu. Po chwili jednak jednoznacznie dał do zrozumienia, że żadne apele ws. obowiązku zakrywania twarzy go nie interesują. – Proszę wykonywać swoje obowiązki. Do pani obowiązków nie należy instruowanie posłów, co do ich położenia na sali - stwierdził Braun.

Polityk na tym jednak nie poprzestał. – Pani swoją obecnością tutaj, narusza powagę wysokiej izby. Pani marszałek Gosiewska narusza pani powagę tej izby swoim istnieniem w tej izbie, swoim tutaj zachowaniem - kontynuował.

Bezradna Gosiewska odparła, że "pozostawi to bez komentarza", a Braun "sam sobie wystawia laurkę". - Cham! - dodała wicemarszałek Sejmu.

