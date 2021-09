Gowin: Będę namawiał do głosowania za odwołaniem Elżbiety Witek

– Do reasumpcji głosowania nie powinno było dojść. Marszałek Witek ponosi za to odpowiedzialność, co najmniej polityczną i dlatego będę namawiał koleżanki i kolegów z Porozumienia do głosowania za jej odwołaniem – zapowiada Jarosław Gowin w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Były koalicjant PiS skrytykował też Jarosława Kaczyńskiego.