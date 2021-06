Porozumienie poprze wniosek o odwołanie Terleckiego? Mocna deklaracja Gowina

Chcę jednoznacznie zadeklarować, że na tyle, na ile będzie to ode mnie zależało, obóz Zjednoczonej Prawicy przetrwa w integralnej postaci i będzie rządził do roku 2023 – podkreślił we wtorek w Łodzi wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. Odniósł się również do wniosku opozycji, która domaga się odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Wicepremier Jarosław Gowin podczas konferencji prasowej w Łodzi był pytany m.in. o pozycję i przyszłość Porozumienia w ramach Zjednoczonej Prawicy w kontekście braku poparcia ze strony Porozumienia dla kandydatki PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich senator Lidii Staroń oraz konfliktu wewnętrznego w partii.

"Wiem, że są tacy w Zjednoczonej Prawicy, którzy chcieliby wypchnąć Porozumienie. W ten sposób zakończony zostałby projekt Zjednoczonej Prawicy, który w moim przekonaniu dobrze służył Polsce. Choćby wskaźniki rozwoju gospodarczego przez ostatnie sześć lat pokazują, że chyba rządzimy nie najgorzej" – mówił Gowin. Dlatego – jak zaznaczył – koniec Zjednoczonej Prawicy oznaczałby wejście Polski w czas turbulencji politycznych – do utworzenia rządu mniejszościowego lub przedterminowych wyborów. "Moim zdaniem to jest scenariusz zły dla naszego kraju. Dziś wszyscy politycy powinni koncentrować się na dwóch sprawach: walce o zdrowie i życie Polaków oraz walce o polskie firmy i miejsca pracy" – wskazał.

Gowin: Obóz Zjednoczonej Prawicy będzie rządził do roku 2023

Przyznał, że on i jego stronnicy w Porozumieniu mają alternatywne scenariusze polityczne. "Ale chcę jednoznacznie zadeklarować, że na tyle, na ile będzie to ode mnie zależało, obóz Zjednoczonej Prawicy przetrwa w integralnej postaci i będzie rządził do roku 2023" – powiedział wicepremier.

Jak mówił, głosowanie ws. kandydata na RPO nie powinno mieć wpływu na skład obozu rządzącego. Przypomniał, że niedawno inny z koalicjantów - Solidarna Polska - głosował inaczej niż PiS oraz Porozumienie ws. ustawy ratyfikacyjnej dot. Funduszu Odbudowy i zostało to przyjęte z "szacunkiem dla prawa do odmienności poglądów". "Nie widzę powodu, dla którego miałoby być inaczej w przypadku głosowania Porozumienia nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich" – przekonywał.

Lider Porozumienia nie chciał odnosić się do słów senator Staroń, która w poniedziałek w Polsacie News powiedziała, że Gowin "przez około pół roku" namawiał ją do kandydowania, wskazywał też, że będzie zgoda nie tylko PiS, ale i opozycji, i że decydując się ostatecznie na poparcie jej kontrkandydata, prof. Marcina Wiącka, wicepremier "zachował się nie fair wobec ludzi". Jak mówił, Porozumienie jest partią demokratyczną i kandydatura senator Staroń była poddana pod głosowanie na zarządzie partii. Wówczas wygrała kandydatura prof. Marka Konopczyńskiego, który nie zyskał jednak poparcia PiS i ostatecznie się wycofał.

Kontrkandydatem Staroń w ubieganiu się o urząd RPO jest prof. Marcin Wiącek, który został zgłoszony jako wspólny kandydat klubów KO, KP-PSL, Lewicy, koła Polski 2050, koła Polskie Sprawy i posłów niezrzeszonych. Pod wnioskiem podpisali się też posłowie Porozumienia, m.in. Gowin, a także poseł PiS Zbigniew Girzyński.

Gowin: Obóz Zjednoczonej Prawicy nie rozbije się o głosowanie ws. Terleckiego

Gowin był pytany także o wnioski opozycji ws. odwołania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS) po jego słowach o liderce białoruskiej opozycji Swiatłanie Cichanouskiej. Szef klubu PiS, odnosząc się do informacji, że będzie ona gościem Campusu Polska Przyszłości, który organizuje Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska, napisał w piątek na Twitterze: "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników".

W opinii Gowina słowa wicemarszałka Terleckiego były niefortunne i szkodliwe dla Polski. "Żałuję, że pan marszałek nie chce się z nich wycofać. A co do wniosku o jego odwołanie mogę powiedzieć tylko tyle: czym innym jest krytyczna ocena słów pana marszałka, a czym innym jest pytanie o przyszłość obozu rządowego. O jedno głosowanie personalne obóz Zjednoczonej Prawicy się nie rozbije" – podkreślił.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK