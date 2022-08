Ponad 30 proc. badanych uważa, że nawet jeśli PiS wygra zaplanowane na przyszły rok wybory parlamentarne, nie będzie w stanie utworzyć rządu - wynika znajnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski.

28,3 proc. ankietowanych jest zdania, że wybory wygra opozycja. Jeszcze ciekawszy wydaje się wysoki - wynoszący aż 41 proc. - współczynnik wyborców partii rządzącej, według których PiS, nawet jeśli uzyska najlepszy wynik ze wszystkich, straci władzę.

Gowin zdradził sposób na pokonanie PiS. "Istnieje duże prawdopodobieństwo"

Obecną sytuację sondażową w kontekście wyborów skomentował Jarosław Gowin. W rozmowie z Wirtualną Polską tonował jednak przesadnie optymistyczne nastroje. Choć przyznawał, że "istnieje duże prawdopodobieństwo odsunięcia PiS-u od władzy", to ostatnie dane "nie powinny w żaden sposób uspokajać nas, polityków opozycji".

- Musimy ciężko pracować i w odpowiednim momencie przed wyborami ustalić, w jakiej konfiguracji startujemy - powiedział w programie "Newsroom" przewodniczący Porozumienia i były wicepremier, który obecną kadencję zaczynał jeszcze jako członek rządu.

Gowin zdradził również, jaką konfigurację postrzega jako najlepszą dla opozycji i taką, która gwarantuje największy sukces w następnych wyborach do Sejmu. Jego zdaniem przeciw PiS należałoby wystawić dwa bloki - jeden złożony z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, drugi zaś z Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL. On sam prędzej widziałby siebie i swoje ugrupowanie w tym drugim zestawieniu.

Najważniejsze tematy kampanii? "Drożyzna i bezpieczeństwo"

Który moment byłby w opinii Gowina najbardziej optymalny, by ogłosić ostateczną formułę startu? - Wiosna przyszłego roku - odparł. Dodał, że "to już nie będzie długi marsz do wyborów".

Widać, że panuje już ta przedwyborcza atmosfera. Że wszystkie partie, te największe i najmniejsze, przygotowują się do przyszłej jesieni Jarosław Gowin

Rozmówca WP uznał fakt, iż 41 proc. elektoratu PiS nie wierzy w przedłużenie rządów tej partii, za "realistyczną ocenę sytuacji". Stwierdził przy tym, że "wszystko zależy od tego, czy opozycja będzie w stanie przezwyciężyć partykularyzmy".

Skrytykował także forsowany m.in. przez lidera PO Donalda Tuska "mało prawdopodobny pomysł jednej, wspólnej listy opozycji". Przewidywał jednocześnie, że tematami dominującymi w przyszłorocznej kampanii wyborczej będą "drożyzna i bezpieczeństwo". - Inflacja jest w całej Europie, ale nie tak wysoka jak u nas - ocenił, dodając, że to znak, że mają na nią wpływ "czynniki krajowe".

RadioZET.pl/wp.pl