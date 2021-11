Wiceminister o migrantach: jako rodzic nie naraziłbym dzieci, by przeciągnąć je przez pół świata

Już chyba nikt nie nabiera się na to, że po drugiej stronie granicy mamy jakichś biednych, zziębniętych migrantów. Ja, jako rodzic, nigdy nie naraziłbym dzieci na to, by przeciągnąć je przez pół świata, wydać połowę majątku - powiedział w Radiu ZET Błażej Poboży. Wiceszef MSWiA stwierdził, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej potrwa jeszcze "wiele miesięcy". Skrytykował także Donalda Tuska. Zdaniem polityka PiS były premier "zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach".

Od poniedziałku duża grupa migrantów przebywa przy granicy polsko-białoruskiej. Jak informują polskie służby, co najmniej kilkukrotnie udaremniono próby nielegalnego przekroczenia granicy. Zdaniem rządu, eskalacja napięcia jest spowodowana działaniami reżimu prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, który organizuje loty m.in. dla Irakijczyków. Później białoruscy żołnierze zmuszają ich do przejścia przez granicę.

Jak przekazała w piątek rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz, liczba migrantów, którzy koczują po białoruskiej stronie pod granicą Polski w pobliżu miejscowości Kuźnicy, wzrosła już do ponad tysiąca. - Rano do koczujących dołączyło kolejnych kilkadziesiąt osób - dodała. Z kolei Państwowy Komitet Graniczny (GPK) Białorusi podał, że duża, ok. 100-osobowa grupa migrantów zmierza w stronę obozu.

Migranci na granicy polsko-białoruskiej. Poboży: były próby przekroczenia granicy

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej była jednym z tematów piątkowej audycji "Gość Radia ZET", w której wystąpił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Jak poinformował, w czwartek w nocy oraz w piątek rano doszło do dwóch prób przekroczenia granicy.

- W jednej grupie Białorusini próbowali przepchnąć na naszą stronę 35 osób, druga grupa była większa, ale nie zdążyła podjąć skutecznej próby rozerwania ogrodzenia – mówił, dodając, że „od razu po Marszu Niepodległości na naszą granicę wyjeżdża 700 funkcjonariuszy oddziałów prewencji oraz 100 funkcjonariuszy BOA”.

Pytany o prognozy, odpowiedział, że kryzys na granicy będzie trwał „prawdopodobnie wiele miesięcy”. - [...] Jesteśmy do niego przygotowani. Mamy znowelizowaną ustawę o cudzoziemcach i przyjętą ustawę o zabezpieczeniu granicy i budowy zapory - podkreslił wiceszef MSWiA.

Jego zdaniem, dzieci „stały się orężem wykorzystywanym w hybrydowej wojnie przez reżim Łukaszenki”. - Filmy szkoleniowe, w jaki sposób doprowadzić dziecko do szybkiego płaczu, by robiło wrażenie, transparenty dawane dzieciom…- wyliczał Poboży.

Wiceszef MSWiA o Tusku: zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach

Gość Radia ZET wyraził pogląd, że większość migrantów „wolałaby być - nawet po nieudanej próbie sforsowania granicy - cofnięta na tamtą stronę, a nie zamknięta w naszym ośrodku Straży Granicznej, bo to oznaczałoby szybką konieczność odesłania i objęcie zakazem wjazdu do strefy Schengen”. Polityk PiS ocenił również działania Donalda Tuska w tej sprawie.

W jego opinii szef PO "zachowuje się w trakcie tego kryzysu jak chłopiec w krótkich spodenkach, który najpierw podpuszczał swoich kolegów do działań zaczepnych, destrukcyjnych, a potem, kiedy zobaczył, że sytuacja jest bardzo poważna, to podjął się prób działań dyplomatycznych". - Jedyne, o co nasze środowisko prosiłoby Tuska, to żeby spacyfikował swoich kolegów, by wreszcie wrócili na tory poważnej, merytorycznej, państwowej opozycji - podsumował gość Beaty Lubeckiej.

RadioZET.pl