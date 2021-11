Myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy do obszaru przygranicznego. Przypuszczam, że to będą stacje ogólnopolskie telewizyjne, a nie lokalne – powiedział w poniedziałek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Oznacza to, że rządzący zmieniają zdanie w czasie, gdy świat obiegają propagandowe przekazy o kryzysie ze strony Białorusi.

Dziennikarze nie są dopuszczeni do granicy polsko-białoruskiej na mocy przepisów obowiązującego stanu wyjątkowego. Po stronie białoruskiej nie ma takiego ograniczenia, co sprawia, że światowe media relacjonują kryzys migracyjny po drugiej stronie, powołując się często na propagandowe komunikaty służb Alaksandra Łukaszenki.

Rządzący w Polsce zapowiadają, że w drodze wyjątku chcą dopuścić do pasa granicznego część dziennikarzy. Mówił o tym w poniedziałek w Sejmie wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Jak się skończy (obecny termin obowiązywania stanu wyjątkowego, przyp.), niezbędne będą nowe regulacje. Oczywiście nie myślimy w tej chwili, czy rząd nie myśli, o przedłużeniu stanu wyjątkowego, raczej o pewnym uporządkowaniu sprawy dostępu mediów do granicy i do tego obszaru przygranicznego – zaznaczył Terlecki.

Dziennikarze z Polski pojawią się na granicy? "Dopuszczenie jest niezbędne"

Szef klubu PiS w Sejmie zapowiedział, że poznamy szczegóły, gdy będzie kończyło się obowiązywanie stanu wyjątkowego. Został on wprowadzony na początku września, a pod koniec tego miesiąca został przedłużony na 60 dni. Oznacza to, że stan wyjątkowy przestanie obowiązywać z końcem listopada 2021 roku.

Dostęp dziennikarzy nie dotyczyłby jednak wszystkich mediów. - Po pierwsze przypuszczam, że to będą stacje ogólnopolskie telewizyjne, a nie lokalne, a po drugie zobaczymy, bo nie ma jeszcze projektu – wspomniał krótko Terlecki.

Na uwagę, że po stronie białoruskiej są stacje, które zaczynają niekiedy powielać narrację reżimu Łukaszenki, Terlecki podkreślił, że to jest jeden z powodów, dla których byłby ostrożny jeśli chodzi o dostęp mediów do granicy. – U nas też są stacje, które będą powielać propagandę Łukaszenki. Ale myślę, że niezbędne jest dopuszczenie części dziennikarzy. Nie chodzi o to, żeby tam robić wielkie zbiegowisko, tylko (dopuścić) przedstawicieli mediów - powiedział wicemarszałek Sejmu.

RadioZET.pl/PAP - Karol Kostrzewa, Wiktoria Nicałek, Grzegorz Bruszewski