Szokujące słowa w Sejmie. Grzegorz Braun z Konfederacji groził ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, mówiąc, że "będzie wisiał". Na wystąpienie Brauna błyskawicznie zareagowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. - Jak się pan w Sejmie zachowuje?! To jest skandal! - powiedziała.

Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun w ostrych słowach przekonywał, że minister zdrowia Adam Niedzielski powinien stanąć przed trybunałem. Polityk Konfederacji oskarżył ministra o doprowadzenie do tysięcy niepotrzebnych zgonów w trakcie walki z pandemią COVID-19. - Akt oskarżenia będzie zawierał informacje o stu kilkudziesięciu tysięcy zgonach nadmiarowych, będzie zawierał informacje, że o 1/3 wzrosła liczba zamachów samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To są straty wojenne - wyliczał Braun.

Polityk sugerował, że Adam Niedzielski jest "zbrodniarzem wojennym". - Zbrodniarze wojenni w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w potylice i spychają do dołu z wapnem w Palmirach, czy Katyniu. To w myśl Kodeksu karnego ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo - mówił.

Braun do Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał. Wideo

Gdy Braunowi skończył się czas, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska wyłączyła mu mikrofon. Wtedy Braun zwrócił się bezpośrednio do siedzącego w ławach rządowych Niedzielskiego. "Będziesz pan wisiał" - powiedział.

Na słowa polityka Konfederacji błyskawicznie zareagowała Małgorzata Kidawa-Błońska oraz poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. - Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje?! To jest skandal po prostu. Panie pośle, to jest wielki skandal - powiedziała wyraźnie wzburzona wicemarszałek.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że w tej sytuacji będzie bronił ministra zdrowia. Mówił, że "nie wolno nigdy tak mówić", a słowa Brauna to "groźba karalna".

Skandaliczną wypowiedzią Grzegorza Brauna najprawdopodobniej zajmie się Sejmowa Komisja Etyki.

