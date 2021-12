Braun nie uniknie kar za brak maseczki w Sejmie. Wiemy, ile straci poseł Konfederacji

Grzegorz Braun nie może już unikać kar za nienoszenie maseczek w Sejmie. Jak informuje czwartkowa "Rzeczpospolita", poseł Konfederacji straci wielomiesięczne zarobki. Łącznie będzie to prawie 156 tysięcy złotych.

Grzegorz Braun znany jest ze swoich kontrowersyjnych poglądów dotyczących pandemii koronawirusa, m.in. sceptycyzmu wobec szczepień przeciw COVID-19 oraz wszelkich obostrzeń. Regularnie nie stosuje się do nakazu zakrywania ust i nosa w Sejmie, występując podczas posiedzeń plenarnych bez maseczki. Kilkukrotnie był już za to wykluczany z obrad i karany pieniężnie przez prezydium izby niższej parlamentu.

Braun już nie może unikać kar za brak maseczek. Musi zapłacić prawie 156 tys. zł

Jak przypomina czwartkowa "Rzeczpospolita", łączny wymiar kar nałożonych w tej kadencji na posła Konfederacji wynosi 155 tys. 923 zł 96 gr. "Dotąd Braun nie płacił kar, stosując prosty unik. Po prostu nie odbierał dotyczących go uchwał z prezydium. Jak informowaliśmy w październiku, z tego powodu w tamtym czasie wyegzekwowano niespełna połowę z siedmiu kar nałożonych na posła. To już nieaktualne" - pisze dziennik.

Teraz - dzięki zmianie regulaminu Sejmu - możliwa stała się egzekucja całego długu posła. Jak przekazało dziennikowi Centrum Informacyjne Sejmu, Braun ma co miesiąc potrącaną połowę uposażenia poselskiego i całą dietę parlamentarną. Oznacza to, że zamiast 16,8 tys. zł brutto, zarabia co miesiąc w Sejmie 6,4 tys. zł. Dotąd udało się ściągnąć z pensji Brauna 26,9 tys zł.

Jak podaje "Rz", poseł Braun od początku twierdzi, że wewnętrzne sejmowe regulacje o noszeniu maseczek są nielegalne. Powołuje się przy tym na ekspertyzy konstytucjonalistów: prof. Sabiny Grabowskiej i prof. Marka Chmaja.

RadioZET.pl/PAP