Grzegorz Braun został przez wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego wykluczony z obrad Sejmu za to, że nie miał na sobie maseczki ochronnej. To nie pierwszy tego typu incydent z udziałem posła Konfederacji.

Grzegorz Braun występował w imieniu koła Konfederacji podczas sejmowej debaty nad projektem zmiany Regulaminu Sejmu. Na mównicę wyszedł jednak bez maseczki, na co uwagę zwrócił prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

- Pan poseł ma świadomość, że permanentnie nie przestrzega zarządzenia marszałka Sejmu ws. szczególnych rozwiązań porządkowych dotyczących posiedzenia Sejmu i narusza porządek, ponieważ przebywa na sali sejmowej bez maseczki, nie posiadając zaświadczenia, które by upoważniało do przebywania bez maseczki - mówił. Jako przykład osoby legitymującej się stosownym dokumentem podał innego przedstawiciela Konfederacji Artura Dziambora.

Grzegorz Braun wykluczony z obrad Sejmu za brak maseczki

- Dziękuję za skierowane uwagi i zapewniam pana marszałka, że postępuję w zgodzie z prawem obowiązującym w RP - odparł Braun. Po kilkunastu minutach Zgorzelski ponownie zwrócił się do posła Konfederacji. - Narusza pan porządek tego typu demonstracją - podkreślił, próbując przywołać Brauna do porządku i wskazując, że uniemożliwia on prowadzenie obrad.

- Jeśli pan nie chce stosować się do Regulaminu Sejmu, wobec tego proszę, aby pan opuścił mównicę i salę sejmową, bo zarówno ja, jak i posłowie, którzy tego regulaminu przestrzegają, mają dokładnie to samo zdanie. Pan demonstruje taką postawą swoje stanowisko, które jest sprzeczne z zasadami Regulaminu Sejmu - mówił dalej Zgorzelski, który ze względu na brak reakcji Brauna zdecydował o wykluczeniu go z posiedzenia.

Kilka minut wcześniej uwagę politykowi Konfederacji zwrócił też Wojciech Maksymowicz, z zawodu lekarz-neurochirurg. - Uważam, że na naszych oczach mamy do czynienia z naruszeniem powagi decyzji marszałka. Pan poseł Braun przechodzi obok nas bez maseczki. Oczywiście ma prawo do ignorancji, bo nie jest profesjonalistą w sferach medycznych, o których się często wypowiada - ironizował.

- Natomiast jeśli ma wiedzę, to powinien wiedzieć, że w sytuacji narastającej pandemii noszenie maski zabezpiecza nie tyle samego posła Brauna - więc jego akt demonstracyjny nie mówi o jego odwadze - tylko jeżeli miałby maskę, to w ponad 98 proc. zabezpiecza mnie przechodzącego obok posła Brauna, który w danym momencie może mieć zakażenie Covid - mówił przedstawiciele koła Polska 2050.

Poseł Konfederacji znów wzbudza kontrowersje

To nie pierwszy tego typu "wybryk" Brauna, który od początku kwestionuje pandemię koronawirusa, sprzeciwia się szczepieniom, a w miejscach publicznych - także w parlamencie - regularnie pojawia się bez maseczki. Kilkukrotnie był już wykluczany z obrad Sejmu za to, że nie miał zakrytego nosa i ust.

Skrajnie prawicowy polityk wzbudza jednak kontrowersje nie tylko tym, że nie przestrzega Regulaminu Sejmu. W połowie września, w trakcie poprzedniego posiedzenia izby wyższej, Braun powiedział do obecnego na sali ministra zdrowia Adama Niedzielskiego "będziesz pan wisiał", krytykując w ten sposób działania rządu w walce z pandemią. Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało się wymierzyć posłowi karę obniżenia na okres 6 miesięcy uposażenia o 50 proc. oraz odebrania - także na okres 6 miesięcy - 100 proc. diety poselskiej.

RadioZET.pl/PAP