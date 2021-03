Grzegorz Braun wystartuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Odbędą się one 9 maja, z uwagi na rezygnację z urzędu z powodów zdrowotnych Tadeusza Ferenca. W konferencji, na której padła deklaracja Brauna wzięli udział posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak, Konrad Berkowicz i Jakub Kulesza.

"Zgłaszam swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie" – powiedział Braun. "Mając do wyboru mandat w fasadowym parlamencie warszawskim i mandat w rzeszowskim ratuszu wybieram to drugie" – dodał poseł. Braun zaznaczył, że ma poparcie szerokich środowiskowych patriotycznych "spod znaku Konfederacji".

Przypomnijmy, że Braun startował już w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska (2019) po zabójstwie Pawła Adamowicza. Uzyskał drugi wynik (11,86 proc.).

RadioZET.pl/PAP