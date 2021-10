Grzegorz Braun obwiniał we wrześniu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Twierdził, że odpowiada on za skutki lockdown'ów w Polsce, które przyczyniły się do tysięcy nadmiarowych zgonów.

Swoje wystąpienie, już przy wyłączonym mikrofonie, zakończył groźbą w kierunku Adama Niedzielskiego.

"Będziesz pan wisiał". Komisja Etyki ukarze Grzegorza Brauna?

W środę 13 października sprawa słów Brauna wraca na sejmowej Komisji Etyki Poselskiej. Możliwości nałożenia w niej kar są ograniczone, jeśli zestawimy je z tymi, jakie przewiduje Kodeks karny (grzywna lub nawet 2 lata więzienia).

Jak przekazał reporter Radia ZET Jacek Czarnecki, możliwa kara sejmowej komisji będzie jedynie symboliczna. Komisja może jedynie zwrócić posłowi uwagę, dać upomnienie albo udzielić nagany. Przypomnijmy, że znacznie surowiej posła Brauna ukarało już prezydium Sejmu, które odebrało mu pół miesięcznego wynagrodzenia przez 6 miesięcy oraz zabrało całą dietę poselską na pół roku (2,5 tys. zł miesięcznie). To najsurowsza kara, jaką marszałek Sejmu może ukarać posła.

Wypowiedź Brauna została zgłoszona też do prokuratury, śledczy mogą żądać surowszej kary niż posłowie. By ponieść ewentualną karę, parlamentarzysta musiałby wcześniej zrzec się immunitetu lub zostać go pozbawiony.

