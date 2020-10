W środę, 30 września premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowego rządu. Jak przekazał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu. Nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa został Grzegorz Puda. Dotychczasowy wiceminister funduszy i polityki regionalnej popiera tzw. Piątkę dla zwierząt — ustawa pochodzi m.in. z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS. Z tego też powodu w mediach społecznościowych pojawiły się żarty dotyczące działalności Grzegorza Pudy.

Grzegorz Puda nowym ministrem rolnictwa. W sieci drwią z polityka

Grzegorz Puda zastąpił Jana Krzysztofa Ardanowskiego i jest nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa. Jest to powód dla żartów dla polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego — dali o tym znać m.in. na Twitterze.

Grzegorz Puda był sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy "Piątka dla zwierząt". Przewiduje ona m.in. likwidację hodowli zwierząt futerkowych, a także ograniczenie uboju rytualnego. Nowy minister rolnictwa i leśnictwa uchodzi za miłośnika zwierząt — o czym dał znać w jednym z wywiadów dla TVP Info.

To wielkie okropieństwo chodzić w futrach. To biznes, który polega na tym, że hoduje się zwierzę i obdziera się je ze skóry. Potem te skóry się sprzedaje i to jest całe sedno tego biznesu Grzegorz Puda

Z Grzegorza Pudy w mediach społecznościowych zaczęli się nabijać politycy PSL, którzy skomentowali wpis europosłanki Sylwii Spurek. Polityczka pogratulowała nowemu ministrowi i przekazała mu dalsze pomysły związane z "Piątką dla zwierząt". "Panie Ministrze @GrzegorzPuda, gratulacje + pomysły na cd. #PiatkąDlaZwierząt: zakaz transportu zwierząt na duże odległości, całkowity zakaz chowu przemysłowego, zero wydatków na promocję prod. mięsnych i mlecznych + wsparcie produkcji wegańskiej. Pomogę w pisaniu ustaw!" - napisała Spurek. Za pośrednictwem konta PSL, politycy skomentowali ten post dodając "ironiczne" pomysły: delegalizacji schabowego, zakaz picia mleka oraz penalizację jajecznicy.

Grzegorz Puda pod ostrzałem krytyki

To jednak nie koniec złośliwych komentarzy w stosunku do nowego ministra rolnictwa i leśnictwa. Wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski w programie Polsat News powiedział: "jeśli Ministerstwem Rolnictwa ma kierować osoba, która była sprawozdawcą i przedstawiał projekt ustawy zarzynającej polskie rolnictwo, to gratuluje PiS. Niech dalej tak robią, to polska wieś na pewno za nimi za trzy lata zagłosuje".

Natomiast Dariusz Klimczak wybór Pudy na ministra rolnictwa ocenił słowami: "to tak, jakby na ministra zdrowia powołali szefa zakładu pogrzebowego".

