Henryk Wujec nie żyje. Były polityk i działacz opozycji w PRL od dawna walczył z ciężką chorobą. O jego śmierci poinformowała eurodeputowana Janina Ochojska. - Zmarł Henio Wujec. Wspaniały przyjaciel, przedobry człowiek, szlachetny i uczciwy do bólu. Społecznik z powołania i przyjaciel organizacji pozarządowych. Niewielu pamięta, że był z wykształcenia fizykiem. Pełnił wiele funkcji politycznych i społecznych. Odpoczywaj w pokoju, Heniu - napisała.

Wujec zmarł w wieku 79 lat. Kilka dni temu o jego chorobie informowała w mediach społecznościowych Unia Demokratyczna. - Nasz kochany Henio Wujec walczy z ciężką chorobą. 13 sierpnia o godzinie 13.30 w kościele Św. Marcina w Warszawie odbędzie się msza święta za jego zdrowie. Jeśli jesteście stacjonarnie lub przejazdem w tym dniu w Warszawie, to zapraszamy do wspólnej modlitwy - napisano.

Henryk Wujec nie żyje. Działacz opozycji w PRL miał 79 lat

Henryk Wujec urodził się 25 grudnia 1940 roku w Podlesiu. W 1970 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1977 studia podyplomowe z zakresu technologii elektronowej na Politechnice Warszawskiej.

W 1976 roku zaangażował się w pomoc robotnikom z Ursusa represjonowanym za udział w wydarzeniom czerwca 1976. Następnie w latach 1976–1977 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników.

W 1980 roku Henryk Wujec wstąpił do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, gdzie zasiadał we władzach krajowych i mazowieckich związku. Od 13 grudnia 1981 do września 1982 był internowany, następnie do 1984 i ponownie od czerwca do września 1986 więziony.

W latach 1987–1988 był członkiem, a od 1988 do 1990 sekretarzem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. W 1989 brał udział w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. pluralizmu związkowego.

W III RP był posłem na Sejm X, I, II i III kadencji z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności.

Henryk Wujec był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed przyspieszonymi wyborami prezydenckimi 2010. 12 października 2010 objął funkcję doradcy prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ds. społecznych, którą pełnił do 5 sierpnia 2015.

RadioZET.pl