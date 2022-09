Historyczny wynik czołowego polityka opozycji w sondażu zaufania do polityków pracowni IBRiS. We wrześniu ufność do prezydenta Warszawy oraz wiceszefa PO, Rafała Trzaskowskiego, wyraziło aż 46,5 proc. ankietowanych. To o 4,5 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem. Trzaskowski poprawił swój rekordowy wynik, który uzyskał tuż przed II turą wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Trzaskowski ma jednocześnie w sondażu zaufania ponad 7 pkt. procentowych przewagi nad kolejnym politykiem, premierem Mateuszem Morawieckim (któremu ufa 39,1 proc. zapytanych Polaków). Podium zamknął prezydent Andrzej Duda (39 proc.), który wiele lat przewodził stawce.

Historyczny wynik polityki opozycji. Takiej przewagi nad PiS nie miał od lat

Ostatni raz przedstawicielem opozycji z taką przewagą nad rządzącymi był Ryszard Petru, którego w czasie kryzysu sejmowego (w grudniu 2016 roku) pogrążyła jednak tzw. afera portugalska.

Kolejne miejsca w rankingu zaufania polityków - za podium - zajęli we wrześniu Szymon Hołownia (35,7 proc.), Donald Tusk (34,7 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,2 proc.) i Jarosław Kaczyński (31,6 proc.).

Ziobro budzi skrajną nieufność. Za nim Kaczyński i Bosak

Biorąc pod uwagę negatywne odpowiedzi, wciąż zdecydowanym liderem nieufności jest w polityce minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Tak odpowiedziało we wrześniu aż 71 proc. badanych. Ziobro pogorszył znacznie swój wynik z sierpnia, gdy nieufność do niego wyrażało "tylko" 64,3 proc. osób.

Drugie miejsce pod względem nieufności zajął Jarosław Kaczyński, który otrzymał 63,4 proc. negatywnych odpowiedzi. To również duży wzrost niesprzyjającej tendencji – o 5,2 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem. Trzecie miejsce wśród polityków, którzy wzbudzają największą nieufność, zajmuje Krzysztof Bosak z Konfederacji (60,7 proc.). Ponad połowa z pytanych nie ufa kolejnym politykom – premierowi Morawieckiemu (57,2 proc.), Donaldowi Tuskowi (52,4 proc.), Elżbiecie Witek (51,9 proc.), czy prezydentowi Dudzie (51,2 proc.).

