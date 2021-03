Hołownia chce wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. "Sytuacja jest tragiczna"

Trzecia fala koronawirusa się rozpędza, a dane napływające z Ministerstwa Zdrowia są alarmujące. Sytuacja jest znacznie poważniejsza niż jesienią. W czwartek liczba zakażeń przekroczyła krytyczną granicę i osiągnęła 34 151. Ostatniej doby zmarło w naszym kraju 520 osób.

- Dzisiaj jesteśmy w sytuacji tragicznej. Przekroczyliśmy liczbę 50 tysięcy zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV2 - mówił Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 porównał łączną liczbę zgonów od początku epidemii do zniknięcia miasta z 50 tys. mieszkańców. - Z mapy Polski zniknęły miasta typu Wejherowo, Ostrołęka, Zawiercie - podkreślił.

Hołownia: Wprowadzone przez premiera obostrzenia to zawsze będzie o tydzień, rok za późno

Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej w Sejmie oświadczył, że "z pandemią COVID-19 trzeba było zarządzać stanowczo, przejrzyście, zgodnie z prawem od początku". Lider ruchu przedstawił własny plan walki z trzecią falą koronawirusa. - Rząd powinien jak najszybciej wprowadzić stan klęski żywiołowej. [...] Stan klęski żywiołowej da ramy prawne do nakładania obostrzeń, które dzisiaj nakładane są nielegalnie rozporządzeniami na konferencjach prasowych. To się musi stać jak najszybciej. [...] To pozwoli przedsiębiorcom ubiegać się o odszkodowania - zaznaczył.

Hołownia zwracał uwagę na potrzebę bardziej stanowczego stanowiska rządu i Episkopatu ws. kościołów, które decyzją rządu nie zostały zamknięte, a po spotkaniu z Episkopatem zaapelowano do proboszczów, aby poważnie podchodzili do zasad dotyczących liczby osób podczas mszy - Potrzeba bronić życia Polaków także w kościołach, nie tylko w sklepach.[...] Potrzebne jest stanowcze stanowisko rządu w tej sprawie i apel Episkopatu do ludzi, aby pozostali w domach i korzystali z transmisji nabożeństw - mówił Hołownia.

Lekarz UCK WUM prof. Urszula Demkow podkreśliła, że "brakuje koordynacji na szczeblu centralnym w walce z pandemią". - Apelujemy o utworzenie ogólnokrajowego centrum zarządzania kryzysowego i mianowanie krajowego koordynatora ratownictwa medycznego - oświadczyła.

Demkow zaapelowała także o to, "żeby nie zabierać możliwości leczenia dla chorujących na inne choroby niż COVID-19". - Miejsc dla chorych na COVID-19 należy szukać w szpitalach tymczasowych - dodała.

Ekspertka odniosła się również do problemu braku personelu medycznego do walki z epidemią. - Należy szukać zasobów kadrowych wśród stażystów lub studentów ostatnich lat studiów medycznych - oceniła. Według niej "wśród służb mundurowych należy szukać zasobów kadrowych i sprzętowych".

Posłanka ruchu Paulina Hennig-Kloska z kolei wskazywała na potrzebę współdziałania państwa z samorządem. - Samorządy muszą być z wyprzedzeniem informowane o działaniach podejmowanych przez rząd. Powinny otrzymywać pełną informację o osobach przebywających na kwarantannie lub w izolacji. Powinny mieć też listę ekspertów w zakresie pandemii, aby móc konsultować swoje działania - mówiła.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Twitter.com/Polska 2050