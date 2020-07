Gorąca atmosfera w studiu TVN24. Gośćmi w programie "Kropka nad I" byli Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej oraz wiceminister Marcin Horała. Poruszono temat wyborów prezydenckich.

"Jeżeli mówimy o równości wyborów, to jest rzecz bezprecedensowa, żeby jedna formacja mogła wystawić kandydata na prezydenta - po czym jak się nie sprawdził - wymienić go na innego" - mówił Horała w TVN24.

Posłanka KO odniosła się natomiast do protestów wyborczych. "Wybory muszą być uczciwe, a uczciwe wybory w demokratycznym państwie prawie, to takie, które zapewniają równość kandydatów, a nie było równości w czasie kampanii i w czasie głosowania, to nawet nie wymaga dowodzenia" - oceniła w "Kropce nad I".

Leszczyna: "minister Szumowski jest oszustem"

Izabela Leszczyna mówiła także o wotum nieufności wobec szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Wymieniła aferę z szefem NIK Marianem Banasiem oraz sprawę spółki Srebrna. "To jest skandal, że mamy szefa służb specjalnych, który ukrywa oszustwa najwyższych urzędników państwowych" - stwierdziła.

"Minister Kamiński nie umiał zrobić parasolu ochronnego nad ministrem Szumowskim, który jest kolejnym kryształem w waszej partii i wprowadził go na minę. Pozwolił kupić od handlarza bronią respiratory, których właściwie nie ma" - kontynuowała Leszczyna.

Prowadząca program dopytywała Horałę o "szwankowanie służb specjalnych". Na to wiceminister odpowiedział, że poziom dyskusji w studiu pokazuje, że "jedna telewizja jest stronnicza, a druga obiektywna".

Jeśli ministrowie są oszustami, to redaktorzy mają obowiązek o tym mówić

- skwitowała posłanka Leszczyna.

Który minister jest oszustem?

- dopytywał Horała. Izabela Leszczyna odpowiedziała, że "minister Szumowski".

Minister Szumowski zarobi na tym pozwie, albo jakaś instytucja charytatywna

- odparł wiceminister.

"Oszukał nas wielokrotnie, nie tylko wyłudzając od NCBiR (pieniądze - red.) w sposób kompletnie niezgodny z prawem, czego służby też nie dopilnowały" - kontynuowała posłanka KO.

"Będą kroki prawne"

Po programie portal TVP Info poprosił ministra zdrowia o komentarz. "Na pewno zapoznam się najpierw w wypowiedzią, bo nie oglądam TVN-u, a potem podejmę odpowiednie kroki prawne" – zapowiedział minister.

"Nie można pozwalać na ewidentne kłamstwa i oszczerstwa. Wydawało mi się, że kampania już minęła i emocje opadły po drugiej stronie. W końcu przegrali. Ale jak widać, nie wszyscy przeboleli i zaleganie afektu u niektórych jest widoczne" – ocenił Szumowski.

