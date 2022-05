Sejm zdecydował ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej. W tle tarcia w obozie władzy

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej (ID) to jeden z warunków Komisji Europejskiej ws. odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Sejm w czwartek przyjął prezydencki projekt likwidujący ID.

Ceną było pozostawienie Zbigniewa Ziobry na stanowisku ministra sprawiedliwości. Reporterka Radia ZET Anna Józefowicz pytała polityków na sejmowych korytarzach, czy środki z KPO popłyną do Polski i skończy się naliczanie kar z funkcjonowanie nielegalnej izby SN. - To się okaże co finalnie zostanie uchwalone, bo jeszcze Senat będzie ustawę poprawiał - powiedział jeden z jej rozmówców.

Izba Dyscyplinarna do likwidacji. Sejm zdecydował

Premier Mateusz Morawiecki już zapowiada, że na początku czerwca Ursula von der Leyen podczas wizyty w Polsce podpisze uzgodnione już tzw. "kamienie milowe" związane z Krajowym Plan Odbudowy. Ale generalnie punkt sporny z Komisją, czyli Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana.

Wersja ustawy, którą zaproponował sejmowi prezydent została wstępnie zaakceptowana przez Komisję Europejską - Zjednoczona Prawica mimo tarć i sporów finalnie przyjęła projekt - nieco tylko skorygowany. Obroniony został także szef resortu sprawiedliwości i sprawca całego zamieszania z praworządnością Zbigniew Ziobro.

