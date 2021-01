Radny PiS znęcał się nad rodziną. Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii

Jacek Baczyński, radny PiS i szef klubu partii w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego został zawieszony w prawach członka. To decyzja podjęta przez prezesa, Jarosława Kaczyńskiego. Polityk miał znęcać się nad swoją rodziną. Obecnie wciąż przebywa na izbie zatrzymań.

Radny PiS Jacek Baczyński zawieszony w prawach członka PiS. "Na wniosek pełnomocnika okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu legnickim, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zawieszeniu w prawach członka PiS Jacka Baczyńskiego, szefa klubu PiS w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego" - poinformował szef komitetu wykonawczego ugrupowania Krzysztof Sobolewski.

Jak dodał, jego sprawą zajmie się teraz rzecznik dyscypliny partyjnej. Gazeta Wrocławska nieoficjalnie podawała wcześniej, że samorządowiec został zatrzymany przez policję w związku z przemocą domową.

Jacek Baczyński, radny PiS zawieszony przez Kaczyńskiego. Chodzi o przemoc domową

Radny wojewódzki i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Jacek Baczyński przebywa nadal w policyjnej izbie zatrzymań. We wtorek został zatrzymany w związku ze zgłoszeniem przemocy domowej. Do interwencji policji w związku ze zgłoszeniem przemocy domowej doszło we wtorek przed godziną 20.00 - poinformowała w środę oficer prasowa legnickiej policji podkom. Jagoda Ekiert.

36-latek miał się znęcać psychicznie i fizycznie nad bliskimi. Policjanci założyli w tej rodzinie niebieską kartę, a mężczyznę prewencyjnie odizolowano od innych domowników. To standardowa procedura. Zatrzymany wciąż przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i prowadzimy z nim czynności - powiedziała policjantka.

RadioZET.pl/PAP