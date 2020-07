Jacek Kurski nie ukrywa, że TVP w dużym stopniu przyczyniła się do wyborczego zwycięstwa Andrzeja Dudy. – Telewizja przesądziła o czymś ważniejszym niż wynik wyborów, bo my nie jesteśmy od wyniku wyborów – TVP uratowała możliwość podjęcia decyzji przez Polaków, możliwość prawdziwego wyboru. Przy telewizji typowej dla III RP – obłej, tchórzliwej, biernej – Trzaskowski wygrałby miażdżąco - przekonuje w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Jak dodaje, bez TVP "prezydent Andrzej Duda nie miałby możliwości rzetelnego zaprezentowania swoich racji". "Telewizja Polska swoje zadanie obrony pluralizmu wykonała nie w 100, ale w 120 proc." - podkreśla z dumą Kurski. W jego ocenie, to ostatnie wybory, w których telewizja mogła zabezpieczyć "wolny wybór Polaków, nie poprzez wspieranie prezydenta, a poprzez budowę boiska, na którym może toczyć się mecz".

Kurski o wyborach 2020: Trzaskowski wygrałby miażdżąco

Kurski odniósł się w wywiadzie do kwestii tzw. repolonizacji mediów. - Nie postuluję frontalnego zderzenia. Żadnych wojen. Postuluję działania realne, konkretne, przemyślane, niekoniecznie głośne - zauważa.

P.o. prezesa TVP chwali także Jarosława Kaczyńskiego podkreślając jego szczególną rolę w polskiej polityce. – W obozie pisowskim jest tylko jeden punkt odniesienia, który ma realne znaczenie i sens: Jarosław Kaczyński. W ogóle polska polityka bez prezesa PiS nie miałaby kręgosłupa. Utonęlibyśmy w szlamie, w kopaninach, w małościach – ocenia. Dodał, że nie dopuszcza do siebie myśli o odejściu Jarosława Kaczyńskiego z polityki.

Kurski ponownie prezesem TVP

W piątek Centrum Informacji TVP poinformowało, że w związku z rozpoczynającym się 27 lipca urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu od 7 sierpnia pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP powierzono Jackowi Kurskiemu.

Kurski był prezesem spółki od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go Rada Mediów Narodowych. 31 maja RMN ponownie powołała Kurskiego do zarządu TVP, gdzie nadzorował Telewizyjną Agencję Informacyjną i TVP Sport.

W marcu prezydent Andrzej Duda informując o podpisaniu ustawy przyznającej blisko 2 mld zł TVP i PR powiedział, że podpisał tę ustawę "na pewnych warunkach", uzgodnionych z premierem, szefami RMN i KRRiT. Krótko przedtem Kurski deklarował, że w imię dobra TVP oddaje się do dyspozycji prezydenta, jego osoba "nie jest i nie będzie" przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa.

RadioZET.pl/ Sieci/ PAP