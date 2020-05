Rada Mediów Narodowych ma umożliwić powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP. Taki obrót spraw to „upokorzenie prezydenta przez obóz rządzący” – powiedział dziś poseł Konfederacji i kandydat na prezydenta Krzysztof Bosak. Zaapelował, by Rada nie wybierała Kurskiego na stanowisko prezesa TVP, które stracił w styczniu tego roku.