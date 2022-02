Kurski zaprzecza związkom TVP z rządem. "Nie należymy do tego kręgu towarzyskiego"

Posiedzenie Komisji zostało zwołane na wniosek grupy posłów. Spotkanie dotyczyło udzielania "informacji i wyjaśnień na temat ujawnionego w mediach wpływu przedstawicieli rządu na treść programów informacyjnych oraz publicystycznych emitowanych, oraz publikowanych w kanałach telewizyjnych lub portalach internetowych nadawcy publicznego – Telewizji Polskiej S.A.".

W mailach, które miały pochodzić ze skrzynki mailowej Dworczyka, ujawniono, że wielokrotnie pracownicy i kierownictwo TVP były wykorzystywane przez kancelarię premiera i polityków PiS do własnych politycznych celów. Sytuację próbował wyjaśniać prezes TVP.

Kurski tłumaczy się z afery mailowej. "Być może wiadomości trafiały do spamu"

- W żadnym z maili, które ukazały się w mediach, jeśli w ogóle uznać, że one polegają na prawdzie i są prawdziwe, bo do końca tego nie wiemy, jeśli nawet założyć, że one są prawdziwe, to tam nigdzie nie ma żadnej odpowiedzi mojej czy dyrektora (TAI, Jarosława - przyp. red.) Olechowskiego - mówił Jacek Kurski.

- Po prostu paru kolegów z jednego środowiska, (...) między sobą wymienia jakieś maile, poprawiają sobie samopoczucie, że mają jakiś wpływ na telewizję, jest tylko jeden problem, to wszystko nie dotyczy Telewizji Polskiej i nie ma żadnego wpływu na działanie kierownictwa Telewizji Polskiej - oświadczył na posiedzeniu Komisji prezes TVP.

Jak mówił, "ani prezes TVP, ani dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej nie utrzymują stałych kontaktów z doradcami czy PR-owcami premiera Morawieckiego". - Nie należymy też do jego kręgu towarzyskiego - podkreślił Kurski.

Zaznaczył, że "TVP nie zna źródła opublikowanych maili, nie ma też pewności, jak wspomniałem, czy są one w ogóle prawdziwe". - Ani ja, ani dyrektor Olechowski nie przypominamy sobie, byśmy kiedykolwiek z tego rodzaju mailami się zapoznawali. Jeśli w ogóle były one wysłane, być może od razu trafiły do skrzynki przeznaczonej na spam - przekonywał prezes TVP.

Zapewniał, że "treść ewentualnej korespondencji między urzędnikami i PR-owcami KPRM, w której poprawiają sobie samopoczucie, powołując się na rzekome ustalenia z telewizją, nie mają najmniejszego wpływu, ani związku z rzeczywistością i najwyraźniej nie dotyczą Telewizji Polskiej". - Każdy, kto zna choćby w elementarnym zakresie bieg spraw publicznych w Polsce, w naszym kraju, wie, że Kancelaria Premiera nie ma najmniejszego, ale to najmniejszego wpływu, na kierownictwo Telewizji Polskiej - powtórzył Kurski.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Krzykowska, Olga Łozińska