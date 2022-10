Jacek Siewiera za Pawła Solocha. Duda powołał nowego szefa BBN

Andrzej Duda z dniem 10 października 2022 roku odwołał Pawła Solocha z funkcji sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Odejście ministra Solocha ze stanowiska podyktowane jest względami osobistymi i następuje w uzgodnieniu z prezydentem" – przekazano w komunikacie.

Nowy szef BBN. Jacek Siewiera za Pawła Solocha

Nowym szefem BBN został dotychczasowy minister w KPRP Jacek Siewiera. – Jestem przekonany, że sprawy BBN będą nadal bardzo dobrze prowadzone i to wielkie zadanie będzie kontynuowane w trudnych czasach, kiedy budowanie bezpieczeństwa RP ma tak ogromne znaczenie – powiedział w Belwederze Andrzej Duda.

Jacek Siewiera jest oficerem, lekarzem, prawnikiem, założycielem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM). Był szefem wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu 2020 roku, w okresie nasilenia epidemii COVID-19 przebywała w Chicago w USA.

Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Obie misje miały na celu wymianę doświadczeń dotyczących form i sposobów organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem skuteczności walki z epidemią.

W 2019 roku Siewiera został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Zasługi za Dzielność za uratowanie ludzkiego życia w przeprowadzonej w komorze hiperbarycznej wielogodzinnej operacji, podczas której zaryzykował własnym życiem. Prezydent Duda, wręczając wówczas odznaczenie, mówił: "Pana doktora odznaczyłem dzisiaj krzyżem za dzielność; za coś, co miało miejsce prawdopodobnie pierwszy raz w dziejach światowej medycyny; za coś, co miało fundamentalne znaczenie nie tylko dlatego, że uratowało życie pacjentowi, pilotowi [...] ale przede wszystkim dlatego, że pan doktor porucznik Jacek Siewiera zaryzykował własne życie, by uratować pacjenta, żołnierza".

