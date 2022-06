– Program budowy mieszkań, według mnie, powinien być przemodelowany, bo nie da efektu – powiedział w programie 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET senator Jacek Włosowicz ze Zjednoczonej Prawicy. Tak skomentował wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiS. Prezes partii rządzącej stwierdził, że „nie wszystko wyszło”, a jako przykład wskazał program Mieszkanie plus.

– Program, który Zjednoczona Prawica przedstawiła w 2015 był założeniem naszej działalności w pierwszej jak i w drugiej kadencji. Tam były dwie, trzeba sobie powiedzieć, nie źle zdiagnozowane, ale źle opisane kwestie. Pierwsza to była kwestia mieszkań. Nie wiem, kto wyliczył z jakiej zależności, że potrzebne jest nam akurat trzy miliony mieszkań. Druga rzecz, to milion samochodów elektrycznych. Powinny być wskazane kierunki, że będziemy dążyć, a nie konkretne kwoty – powiedział senator Jacek Włosowicz.

– Chce pan powiedzieć, że ta liczba mieszkań i aut elektrycznych nie wiadomo skąd się wzięła? To było hasło polityczne, za którym realnie nie stały poważniejsze analizy? – pytał Andrzej Stankiewicz.

– No niestety tak. W całej dużej publikacji trzystustronicowej znalazły się dwie słabe rzeczy. (…) Samochodów nie było milion natomiast do programu budowy mieszkań wzięto się nie od tej strony, co potrzeba, bo sądzę, że inny rodzaj działań powinniśmy przeprowadzić. (…) Ten program budowy mieszkań, według mnie, powinien być przemodelowany, bo nie da efektu, który sobie założyliśmy, a rzeczywiście ten kilka milionów mieszkań jest potrzebne, takie analizy robią deweloperzy – odpowiedział polityk Zjednoczonej Prawicy.

– To będzie jakieś przemodelowanie? To co mówił Kaczyński oznacza, że ktoś realnie weźmie się za zmiany? – dopytywał Andrzej Stankiewicz.

– To już pytanie do partii rządzącej – podsumował senator.

RadioZET.pl