Klaudia Jachira była gościem najnowszego odcinka podcastu Machina Władzy portalu RadioZET.pl. Rozmowę zdominował temat polexitu, przed którym coraz częściej, wskutek ostatnich działań PiS (m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o wyższości ustawy zasadniczej nad traktatami unijnymi), ostrzega opozycja.

Rząd twierdzi z kolei, że to "fake news", kłamstwo i PR-owa zagrywka KO, której - zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego - "brakuje programu". Politycy partii rządzącej publicznie zaprzeczają, jakoby swoimi działaniami zmierzali do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej.

Klaudia Jachira w podcaście "Machina Władzy"

- Jeszcze kilkanaście lat temu nie przyszłoby mi do głowy, że słowo "polexit" zaistnieje w przestrzeni publicznej. Ale fakty są takie, że nam grozi - mówiła Jachira. Podała przykład Wielkiej Brytanii. - Jeśli kraj o takiej tradycji parlamentarnej dokonuje brexitu, to może to się też stać w krajach, gdzie demokracja jest młoda i gdzie są rządy populistów, nacechowane nacjonalizmem - dodała.

Nie mam wątpliwości, że bycie w NATO czy Unii Europejskiej jest największym sukcesem, jaki udało się Polsce osiągnąć i dlatego w działaniach obecnej władzy, przynajmniej na arenie międzynarodowej, doszukuję się zmierzania ku samozagładzie Klaudia Jachira

Posłanka KO oceniła, że "mamy jasny wybór". - Ale Europa i jej wartości, albo powrót na wschód. Wymieniła także nierespektowanie orzeczeń TSUE oraz wyrok TK ws. prawa unijnego jako przykłady czynów, które świadczą o polexitowych zapędach polskiego rządu. - Choćby Morawiecki 100 razy powtarzał, że nie chcą wyjść z Unii, to ich czyny mówię same za siebie - stwierdziła.

- PiS rozumie tylko argument siły. Unię traktują na zasadzie "kasa nam się należy", bo "my jesteśmy pokrzywdzeni przez los, historię i cały świat" - powiedziała, dodając, że "nikt nas siłą nie zmusił do wejścia do Unii. My chcemy tam być, ale musimy też respektować prawa i wartości, które tam obowiązują".

- Ja jestem absolutnie gotowa do walki. W każdej chwili trzeba mieć odwagę, by bić się o Polskę - przyznała Jachira, odpowiadając na pytanie, czy opozycja jest gotowa do rywalizacji z PiS, gdyby w niedługim czasie miały odbyć się przedterminowe wybory do parlamentu. Który wariant startu opozycji jest jej najbliższy? - Zdecydowanie wspólna lista, od prawa do lewa. Oczywiście bez Konfederacji - odparła.

- Politycy PSL-u mają problem w stylu "jak w ogóle można pójść z Jachirą na jednej liście". A ja nie miałabym z tym żadnego problemu - oznajmiła, nawiązując do krytykujących ją opinii ze strony "ludowców" (m.in. wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego czy prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przypomniała przy okazji fakt, że w ostatnich wyborach do Sejmu kandydowała z tej samej listy, co Joanna Fabisiak, konserwatywna polityczka PO znana m.in. z negatywnego stosunku do aborcji.

Jachira o wspólnej liście opozycji: jedyny sposób, by wygrać z PiS

Wspomniała także o swojej, wyrecytowanej w Sejmie, wersji "Roty" Marii Konopnickiej, w której pojawiają się m.in. słowa "nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz", "Czarnek dzieci nam tumanił", "nie rzucim Unii, skąd nasz ród" oraz "tak nam dopomóż Tusk. Pojawiają się także nazwiska innych liderów tzw. demokratycznej opozycji - Rafała Trzaskowskiego, Roberta Biedronia, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy współliderki Strajków Kobiet Marty Lempart.

- To mój apel o zjednoczenie opozycji. My się mamy prawo różnić, być lewicowi czy prawicowi, ale w dzisiejszej ordynacji wyborczej to jedyna możliwość, żeby wygrać z PiS i stworzyć nawet coś w rodzaju rządu jedności narodowej, odbudowujący ten kraj pod kątem finansów czy praworządności. Tylko w ten sposób wygramy - przyznała.

Czy czuje się "balastem KO"? - Nie, ależ nie oczekuję, że wszyscy będą mnie kochać. Mam swoją drogę, którą weszłam do polityki. Staram się robić swoje, jestem cały czas w kontakcie z wyborcami i wyborczyniami. Uważam, że era gadających głów w polityce się kończy. Nigdy nie lubiłam takiego nudnego, partyjnego przekazu. Nasze pomysły na zmianę funkcjonowania kraju trzeba przekazywać w ciekawy sposób. Jak będę przynudzać, to nikt mnie nie będzie słuchać, a zależy mi na tym, żebyśmy się nawzajem słuchali i rozmawiali o tym, jakiej chcemy Polski - wyznała.

