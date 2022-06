Jakie kroki wobec zakonnic z DPS w Jordanowie? Mocna zapowiedź szefa MSWiA

Sprawę znęcania się nad podopiecznymi DPS w Jordanowie skomentował szef MSWiA Mariusz Kamiński. - Jeśli doszło do tak poważnych nadużyć, jak sugerują niektóre media, to będą wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które do tego doprowadziły - zapowiedział polityk. Dodał, że tego rodzaju nadużycia wobec nieletnich są "czymś absolutnie haniebnym".