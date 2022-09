Jakub B. przed zaginięciem zgwałcił kobietę? Szokujące ustalenia

Jakub B. zaginął w czwartek 22 września. Jak informowała policja, 30-latek między godziną 11 a 13 wyszedł z hotelu "Hilton" przy ul. Dąbskiej 5 w Krakowie i udał się w nieznanym kierunku. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Jak informowaliśmy kilka dni temu, w dniu zaginięcia B. brał udział w służbowym szkoleniu. W trakcie przerwy, w dość tajemniczych okolicznościach opuścił budynek i odjechał, pozostawiając na sali swoje rzeczy. Z relacji świadków wynika, że jeszcze w trakcie szkolenia był wyraźnie zdenerwowany.

Jakub B. przed zaginięciem miał zgwałcić kobietę

W sprawie pojawiły się nowe, szokujące fakty. "Mężczyzna jest podejrzewany o napaść seksualną na kobietę, która brała udział w tym samym szkoleniu w krakowskim hotelu. Sprawa została już zgłoszona na policję i przekazana prokuraturze. Śledczy oficjalnie nie komentują sprawy. Tymczasem znajomi i rodzina zaginionego we wtorek przed południem zorganizowali akcję poszukiwawczą w pobliżu hotelu Hilton na ul. Dąbskiej, gdzie B. był widziany po raz ostatni" - pisze "Gazeta Krakowska".

- Mężczyzna po imprezie firmowej PwC w krakowskim Hiltonie opuścił hotel i zniknął. W wyniku prowadzonych czynności ustaliliśmy, że w noc przed zaginięciem zgwałcił kobietę w hotelowym pokoju. Ślady miała zacierać osoba trzecia. Zabrała prześcieradło z pokoju tej pani, a z ustaleń wynika, że to nie pierwsza historia tego typu z zaginionym w roli głównej. Poprzednie też miały być wyciszane - twierdzi informator "Gazety Krakowskiej".

"Ustaliliśmy, że krakowscy policjanci zabezpieczyli hotelowy monitoring. Według naszych informatorów widać na nim moment napaści seksualnej na kobietę i zaciągnięcia jej do pokoju" - podał z kolei portal tvp.info.

Nowa Lewica zawiesza Jakuba B. w partii

W sobotę 24 września w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że poszukiwania 30-latka zostały zakończone i został on odnaleziony. Doniesienia te szybko jednak zostały zdementowane. Co więcej, zaginięcie Jakuba B. ma tzw. 1. kategorię. Oznacza to, że istnieje obawa o zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby poszukiwanej.

Do nowych ustaleń szybko ustosunkowała się Lewica. "Władze Nowej Lewicy podjęły w trybie natychmiastowym decyzję o zawieszeniu Jakuba B. w partii" - poinformowała partia.

Jakub B. w dniu zaginięcia ubrany był w spodnie jeansowe i ciemny sweter. Zaginiony może poruszać się samochodem marki Renault Megane nr rej. KNS 0453N koloru grafitowego.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji VIII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-910, 47-83-53-070 lub z numerem alarmowym 112.

RadioZET.pl/ Gazeta Krakowska