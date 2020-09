Jan Krzysztof Ardanowski to jeden z 15 posłów PiS, którzy w piątek zostali zawieszeni w prawach członka partii, o czym zdecydował Jarosław Kaczyński. Wszystko po nocnym głosowaniu ws. „piątki dla zwierząt”. Przypomnijmy: za ustawą było 356 posłów, przeciw 75. Wśród tych ostatnich i 18 wstrzymujących się od głosu byli posłowie PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia, w tym właśnie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Kilkanaście godzin później Ardanowski brał udział w II Ogólnopolskim Dniu Promocji Elewarr – Dożynki 2020, gdzie odniósł się do ostatnich zawirowań w Zjednoczonej Prawicy, których zresztą jest częścią. - Dla mnie polityka to jest – jak mawiał Arystoteles – „mądra troska o wspólne dobro”. Ja odpowiadam za sprawy rolnictwa. Dlatego absolutnie naturalne jest to, że występuję w imieniu rolników. I muszę, to nie jest kwestia mojej woli, informować kierownictwo mojej partii o skutkach, jakie mogą przynieść różne rozwiązania prawne. Skutkach, które mogą być dla rolnictwa bardzo trudne, choćby w kontekście eksportu. A jedyną formą rozwoju polskiego rolnictwa może być zwiększenie hodowli zwierząt na mięso – powiedział szef resortu.

Ardanowski po głosowaniu przeciw ustawie futerkowej mówi o Biblii

Zdaniem Ardanowskiego sprawy dotyczące „sumienia i aksjologii, poczucia dobra i zła, nie mogą być przedmiotem żadnego nakazu”. - Tego typu sprawy nigdy nie powinny w klubie, jakimkolwiek klubie, być elementem nakazowym. W związku z tym w zgodzie z własnym sumieniem podjąłem jednoznaczną decyzję w głosowaniu nad ustawą, a konsekwencje polityczne… przecież jestem całkowicie ich świadomy – mówił.

Ministrem się bywa. Wydaje mi się, że te dwa lata mojego kierowania resortem, w wyjątkowo trudnych czasach, rolnicy oceniają pozytywnie, a dla mnie oni są najważniejszymi recenzentami mojego działania Jan Krzysztof Ardanowski

Dodał, że nie mógł inaczej głosować, bo byłoby to „odrzucenie Biblii”. - Stawianie zwierząt przed ludźmi jest zaprzeczeniem świata, w jakim my żyjemy. Jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa i innych wielkich religii, które jednak mówią, że to człowiek jest panem stworzenia – mówił.

RadioZET.pl/PAP