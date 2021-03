Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia Gowina, uważa, że jego partia byłaby w stanie samodzielnie przekroczyć próg wyborczy w wyborach do Sejmu

Polityk tłumaczy w rozmowie z radiozet.pl, że jego formacja traktuje już Zbigniewa Gryglasa, Michała Cieślaka i Jacka Żalka jako wiceministrów z ramienia PiS

"Po dymisji z Kancelarii Premiera jedyne co jest w stanie objąć Michał Cieślak to Zbigniewa Gryglasa" - ironizuje Strzeżek

Wicerzecznik Porozumienia przekonuje, że otwarcie gospodarki jest potrzebne, ale nie może odbywać się to kosztem ludzkiego życia i zdrowia

W ocenie Jana Strzeżka, wyjaśnienie sprawy ostatnich nagrań Daniela Obajtka jest konieczne i powinno na tym zależeć wszystkim

Błażej Makarewicz: Według sondażu Instytutu Pollster, poparcie dla Solidarnej Polski wynosi 1,04 proc., z kolei dla Porozumienia Gowina 0,8 proc. Wygląda na to, że podzieliliście już los LPR i Samoobrony, które skończyły jako przystawki PiS.

Jan Strzeżek, Porozumienie: Nie mam absolutnie takiego wrażenia.

Powtórzę zatem. Pańska partia ma obecnie 0,8 proc. poparcia.

Ostatni taki realny sprawdzian to były wybory samorządowe. W wielu miejscach w Polsce nie startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości, tylko wystawiliśmy komitet Porozumienie Jarosława Gowina. Bardzo wielu naszych kolegów, zarówno na poziomie gmin i powiatów było w stanie zdobywać mandaty.

Ale to było 3 lata temu.

2 lata z kawałkiem. I wtedy w największym powiecie w Polsce, białostockim, dzięki Porozumieniu Jarosława Gowina i zdobytym tam mandatom, powiatem rządzi prawica, także nie mam wrażenia, jakoby w tych realnych sprawdzianach wyborczych, Porozumienie zawodziło. Jeżeli patrzymy na sondaże, to dobrze wiemy, że swego czasu partia, ruch, już teraz nieaktywnego polityka, w pierwszym sondażu miała prawie 20 proc. Dlatego nie traktuję sondaży jako ważnego wyznacznika. Tylko wybory, tylko twarde wyniki są realnym wyznacznikiem politycznej siły.

Czyli teraz, jak rozumiem, zbieracie siły na samodzielny start w wyborach samorządowych?

To po prostu były nasze ostatnie wybory, w których wystartowaliśmy sami. Do sejmu w 2015 i 2019 startowaliśmy z list Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 zdobyliśmy 9 mandatów poselskich, ale już 4 lata później podwoiliśmy nasz stan posiadania. I to nie było tak, że nasi kandydaci startowali z tzw. jedynek. Często byli na odległych miejscach, a mimo to byli w stanie przyciągać do siebie wyborców i zdobywać mandaty. Mam wrażenie, że Porozumienie pokazało, że ma pewną siłę.

I serio nie uważa pan, że jako partia Porozumienie zmarnowaliście te sześć lat? Przecież mając wszystkie dostępne narzędzia, ogromne możliwości, nie udało wam się zbudować realnego poparcia.

Nie mieliśmy żadnego testu wyborczego, żeby sprawdzić, jakie jest nasze realne poparcie. Powtarzam, że do sondaży pochodzę z bardzo dużym dystansem.

Być może okazja na taki test nadejdzie już niebawem?

Jestem przekonany, że jeśli kiedyś doszłoby do tego, że Porozumienie startowałoby oddzielnie, to przekroczylibyśmy próg wyborczy. W tej chwili jednak funkcjonujemy w ramach Zjednoczonej Prawicy i myślę, że wybory w 2020 roku, czyli zwycięskie wybory prezydenckie, nie są ostatnim słowem Zjednoczonej Prawicy.

A dlaczego w wyborach parlamentarnych nie startowaliście jako komitet koalicyjny? W ten sposób całą subwencję zgarnia PiS, a pańska partia nie otrzymuje ani złotówki.

Taka była decyzja koalicyjna. Zapadła ona w gronie trzech liderów Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobry. O szczegóły tej decyzji najlepiej pytać samych zainteresowanych.

Odnoszę wrażenie, że panu ta decyzja się raczej nie podobała?

Najważniejsze jest to, że zwyciężyliśmy zarówno w 2015 i 2019 roku. Udało się, i to jest zupełnie unikatowe w wyborach po 1989 roku, zdobyć samodzielną większość. To jest coś, co w historii politycznej III RP jeszcze się nie zdarzyło.

A gdzie jest wasza granica wytrzymałości jako koalicjantów? Wszystko wskazuje na to, że PiS nie odwoła wiceministrów usuniętych z Porozumienia. Mówię o Zbigniewie Gryglasie, Jacku Żalku i Michale Cieślaku. Sam pan przecież mówił wielokrotnie, że pozostawienie ich w rządzie wbrew waszej woli będzie złamaniem umowy koalicyjnej.

My tych trzech panów traktujemy już jako wiceministrów z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości. Nie słyszałem, żeby np. Solidarna Polska rekomendowała tych panów. My im cofnęliśmy rekomendacje już blisko miesiąc temu i traktujemy ich jako ministrów PiS. Czekamy, tylko żeby PiS się do nich oficjalnie przyznał.

Podobno Michał Cieślak ma teraz objąć stanowisko w resorcie rolnictwa?

Mam wrażenie, że po dymisji z Kancelarii Premiera jedyne co jest w stanie objąć Michał Cieślak to Zbigniewa Gryglasa.

W takim razie zapytam trochę przewrotnie. Co w funkcjonowaniu koalicji Zjednoczonej Prawicy się panu najbardziej nie podoba?

Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, aby jak najwięcej kompetencji przyznawać samorządom. Jesteśmy też najbardziej proeuropejską partią w obozie Zjednoczonej Prawicy. Cieszę się, że teraz za gospodarkę odpowiada prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Jestem przekonany, że tak jak w resorcie nauki byliśmy w stanie wprowadzać ulgi podatkowe za działania badawcze, rozwojowe, czy gdy wprowadzaliśmy mały ZUS, tak i teraz mamy większe pole do tego, żeby wprowadzać więcej proprzedsiębiorczych przepisów.

fot. Jakub Kaminski/East News

A co konkretnego musiałoby się wydarzyć, żeby Jarosław Gowin, Jan Strzeżek i inni politycy Porozumienia, doszli do wniosku, że współpraca w ramach Zjednoczonej Prawicy jest już niemożliwa? Gdzie jest granica waszej wytrzymałości?

W tej chwili jedyną alternatywą dla Zjednoczonej Prawicy są przyspieszone wybory. Matematyka sejmowa jest absolutnie bezlitosna. Nie da się w tej chwili stworzyć innej stabilnej większości. A w tym momencie, w którym jesteśmy, w trzeciej fali epidemii koronawirusa, myślenie o zmienianiu większości, czy przedterminowych wyborach, nie byłoby szkodliwe dla partii, a dla Polski. W tej chwili mamy dwa konkretne zadania: walka o zdrowie Polaków i walka o gospodarkę. Na tym musimy się skupić.

Od początku tej kadencji koalicja rządząca zmaga się z wewnętrznymi kryzysami, konfliktami, które skłaniają do zadawania pytań, ile jest jeszcze w stanie przetrwać sama ze sobą? Kłóciliście się o wybory prezydenckie, o skład rządu, o budżet unijny, fundusz odbudowy, o piątkę dla zwierząt, podatek medialny. To wszystko bardzo mocno nadwyrężyło wewnętrzne zaufanie.

Ja to traktuje jako coś absolutnie normalnego, że mamy różne zdania. Nieprzypadkowo to jest Zjednoczona Prawica, a nie tylko Prawo i Sprawiedliwość. Ten obóz polityczny tworzą trzy formacje o trochę różnych poglądach, ale jego wspólnym DNA jest obszar światopoglądowy i w ogóle spojrzenie na Polskę. W wielu kwestiach się jednak różnimy i to jest naturalne. Teraz np. Solidarna Polska ma inne zdanie w sprawie pieniędzy z UE.

Poprzecie ratyfikację funduszu odbudowy?

Panie redaktorze, poprzemy każde rozwiązanie, które sprawi, że Polska będzie mogła wrócić na drogę wzrostu gospodarczego. To nie jest tak, że pieniędzy z Unii potrzebuje partia A, czy partia B. Tego potrzebują przede wszystkim przedsiębiorcy i zwykli Polacy.

To jak traktować postawę Solidarnej Polski, która jest przeciwko ratyfikacji? Ziobryści nie chcą pomóc polskim przedsiębiorcom i zwykłym Polakom?

Nie ma alternatywy w Europie do funkcjonowania poza Unią Europejską. Można oczywiście mieć reformatorskie podejście do UE. Myślę, że nawet najwięksi zwolennicy Unii dostrzegają pewne błędy w jej funkcjonowaniu, ale nie ma drugiego tak dużego projektu politycznego, w którym jako 40-milionowy kraj leżący w centrum Europy moglibyśmy funkcjonować. Mam głęboką nadzieję, że koniec końców nasi przyjaciele z Solidarnej Polski poprą wariant przyjęcia przez Polaków bardzo dużej sumy pieniędzy.

Mówi pan dużo o przedsiębiorcach. Deklarujecie się jako formacja zdecydowanie wolnorynkowa, liberalna gospodarczo. Tymczasem największymi ofiarami waszych rządów są dzisiaj właśnie przedsiębiorcy. W całej Polsce padają kolejne firmy, ludzie tracą dorobek życia, bankrutują. Wprowadzenie tak długotrwałego lockdownu w gospodarce było dobrym posunięciem?

Jeżeli cofniemy się do marca 2020 roku, do momentu, gdy pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, to myślę, że wszyscy jesteśmy sobie w stanie przypomnieć gigantyczną panikę, dezinformację, jaka miała wówczas miejsce. Pamiętam głosy, sugerujące, jakoby poszczególne miasta miały być zamykane, a każdy, kto będzie miał kontakt z koronawirusem, będzie umierał. Wobec takiej sytuacji głównym zadaniem państwa jest ochrona życia obywateli. Pamiętam, jak trudne decyzje podejmował wówczas minister zdrowia Łukasz Szumowski…

Starając się o sprowadzenie maseczek i respiratorów od handlarza bronią.

Tamtą transakcję pozytywnie zaopiniowały polskie służby. Jeżeli przypomnimy sobie tamten okres, to pamiętamy, że maseczki były towarem absolutnie deficytowym. Jedna sztuka kosztowała nawet 10 zł. Nie było płynów dezynfekujących. Gdyby nie szybka interwencja Orlenu, mielibyśmy poważny problem. Zdobycie absolutnie podstawowych środków było wtedy bardzo utrudnione. Tak bardzo wszyscy, w tym także ja, przestraszyliśmy się koronawirusa.

To wróćmy może do lockdownu. Z perspektywy czasu uważa pan, że zamknięcie tak wielu branż było dobrym rozwiązaniem?

Ponad 200 mld zł przeznaczono na ratowanie miejsc pracy w Polsce. Ja też bym chciał, żeby gospodarka już została otwarta. Ja też bym chciał, żebyśmy już teraz mogli funkcjonować tak jak przed pandemią. Mam jednak głębokie przekonanie, że i ja, i pan redaktor i nasi czytelnicy nie chcieliby, żeby otwierano gospodarkę kosztem cudzego życia. Musimy cały czas funkcjonować w obostrzeniach, w niektórych miejscach cięższych jak na Warmii i Mazurach, czy na Pomorzu. Kolejne gałęzie gospodarki są jednak otwierane i to tylko od nas zależy, od dyscypliny społecznej jaką sami na siebie nałożymy. Im bardziej będziemy zdyscyplinowali, tym szybciej będą się otwierać kolejne branże.

Rząd mówi luzowaniu obostrzeń po świętach, tymczasem niewykluczone, że w najbliższych dniach regionalny lockdown zostanie wprowadzony w kolejnych województwach, np. na Mazowszu. Kiedy realnie możemy zacząć wracać do normalności?

Jestem przeciwny, aby decydował o tym jeden, czy drugi polityk. To jest decyzja, którą musi podjąć minister zdrowia. To on ma dostęp do wszystkich informacji i to on najlepiej widzi, jak w ostatnim czasie znacząco zwiększyła się liczba zachorowań.

fot. Błażej Makarewicz, radiozet.pl

Likwidacja OFE i przekazanie pieniędzy zgromadzonych przez Polaków do ZUS to ruch, który zasługuje na poparcie partii wolnorynkowej, jaką podobno jest Porozumienie?

Pieniądze zgromadzone w funduszu w końcu będą własnością Polaków, będą dziedziczne i żadna ekipa nie będzie mogła po nie sięgnąć. Powinno to zwiększyć zaufanie Polaków do państwa jako instytucji.

Rosyjska szczepionka Sputnik V powinna trafić do Polski, jeżeli otrzyma wszystkie konieczne zgody na poziomie europejskim?

W momencie, gdy w grę wchodzi zdrowie Polaków, to jestem zwolennikiem, żeby decydowała o tym decyzja medyczna, a nie polityczna. My w ramach partnerstwa unijnego zaczęliśmy kupować szczepionki i pamiętamy, że w pewnym momencie te dostawy najzwyczajniej w świecie się skończyły. Chcąc, żeby Narodowy Program Szczepień dalej dobrze funkcjonował, powinniśmy pozyskiwać wszystkie bezpieczne szczepionki. Bezpieczne to tutaj słowo klucz. W zakresie oceny bezpieczeństwa całą ocenę pozostawiam ministrowi zdrowia.

Jest pan gotów zaszczepić się właśnie szczepionką Sputnik V?

Gdy rosyjska szczepionka uzyska wszystkie certyfikacje, to wtedy powinniśmy wrócić do tematu.

Wróćmy jeszcze do polityki. Jako Porozumienie chcielibyście zmiany ordynacji wyborczej w wyborach parlamentarnych?

Zmianę ordynacji, ale na jaką?

Właśnie o to pytam. Wiemy, że od pewnego czasu Paweł Kukiz zabiega o to u Jarosława Kaczyńskiego. Jak rozumiem, chodzi o przeforsowanie JOW-ów przynajmniej w formie ordynacji mieszanej.

Jeszcze, kiedy funkcjonowała Polska Razem, (red. poprzednia partia Jarosława Gowina) byliśmy zwolennikami JOW. Cieszę się, że w wyborach do Senatu one obowiązują. Ja osobiście jestem zwolennikiem jednak ordynacji proporcjonalnej i metody D’Hondta w wyborach do sejmu. Pamiętajmy, że pomimo wielu zalet JOW, często sprawiają one, że przy stabilnym poparciu poszczególnych partii w skali całego kraju, wielu Polaków nie miałoby swojej reprezentacji w parlamencie.

Na koniec chciałbym zapytać jeszcze o to, jak partia Porozumienie ocenia pracę dwóch ważnych prezesów – Daniela Obajtka i Jacka Kurskiego? Jesteście z nich zadowoleni?

W zakresie ostatnich rewelacji, które wyszły na temat prezesa Daniela Obajtka, to myślę, że nie tylko ja, nie tylko Porozumienie, ale wszyscy oczekujemy, że sprawa zostanie wyjaśniona. Jednak tutaj o pewną odpowiedzialność polityczną trzeba pytać naszych partnerów z Prawa i Sprawiedliwości.

A obecna TVP jak się Panu podoba?

Jestem w stanie w samych superlatywach wypowiadać się o redakcji sportowej, bo to z nią, oglądając telewizję, mam najczęściej do czynienia.

Mnie także zdarza się oglądać TVP Kulturę. Można obejrzeć tam naprawdę świetne filmy. Ale nie o sport, kulturę czy nawet programy kulinarne pytam, a o informacje i publicystykę w TVP Info.

Akurat w tym zakresie niewątpliwie doceniam „dużą skuteczność” pana prezesa Jacka Kurskiego. Jestem pod jej wielkim wrażeniem! (uśmiech).

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Błażej Makarewicz, radiozet.pl