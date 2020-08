Gajos skrytykował Kaczyńskiego. Politycy PiS nazwali go ''prostakiem''

W trakcie 26. edycji Pol'and'Rock Festival Janusz Gajos zasugerował, że wyniki tegorocznych wyborów prezydenckich mogły zostać sfałszowane. Aktor nazwał też prezesa PiS "małym człowiekiem, który podzielił Polaków". Słowa artysty nie odbiły się bez echa.

Janusz Gajos wziął udział w spotkaniu w ramach ASP na Pol'and'Rock Festival 2020. Podczas swojej wypowiedzi aktor ocenił polską politykę i skrytykował działania Jarosława Kaczyńskiego.

Coś takiego, co wykonał... przepraszam za wyrażenie... mały człowiek — jednym ruchem ręki podzielił nasz kraj i nas samych na dwie części. To jest zbrodnia. Znamy takie przykłady z historii, w ten sposób powstawały najgorsze sprawy na świecie. Tak powstawało to, co się później nazwało hitleryzmem. To takie ordynarne wskazywanie jedną ręką. Jest ci źle? Powiem ci dlaczego: bo on cię okrada! To coś strasznego, ale to działa