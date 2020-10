Janusz Korwin-Mikke przekazał, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych tzw. OLAF prowadzi śledztwo w jego sprawie. Według polityka to konsekwencje tego, że często mówił o tym, że Unia Europejska powinna być zniszczona. "No, i doigrałem się. Gadało się, że Unia Europejska musi być zniszczona — to trzeba się liczyć, że Unia Europejska uzna, że to ja powinienem zostać zniszczony!" - napisał w mediach społecznościowych polityk.

Janusz Korwin-Mikke ma problemy. Zapłaci wysoką karę?

Jak przekazał Korwin-Mikke organ antykorupcyjny UE OLAF prowadzi śledztwo w sprawie polskiego polityka. Według urzędu lider Konfederacji "źle zatrudniał swoich asystentów".

Jedni pracowali w Warszawie, choć powinni być w Katowicach, inni w Katowicach zamiast w Brukseli. Nie, nikt nie oszukiwał na żadnych przejazdach — ale wiadomo, że doradca klienta musi być w miejscu, gdzie przebywa klient, a nie doradzać np. przez sieć lub telefon.

Jeszcze inni asystenci startowali potem w wyborach, więc ich zarobki mogły im pomóc osiągnąć lepszy wynik. Itd. itp. Janusz Korwin-Mikke

Jak dodał Janusz Korwin-Mikke, UE żąda od niego, aby ten zwrócił pół miliona euro, gdyż nie pilnował tego, jak pracują zatrudniani przez niego asystenci. Polityk dodał, że dostał także informację z OLAF-u, że tego typu nadużycia powinna ścigać polska prokuratura. "Cóż: będę się odwoływał. Na razie Unia oficjalnie tych pieniędzy nie zażądała — ale nie wątpię, że zażąda. Jednak już raz sprawę przeciwko UE wygrałem — a te żądania są tak absurdalne, że nawet nie chce mi się uważnie tego elaboratu przeczytać... " - przekazał Korwin-Mikke.

Zbiórka dla Korwina-Mikke?

O problemach z Unią Europejską Korwin-Mikke poinformował za pomocą mediów społecznościowych. Pod jego postem pojawiło się mnóstwo z komentarzy. Jedna z internautek zasugerowała specjalną akcję na rzecz lidera Konfederacji. "W razie czego zorganizujemy akcję <<Wspieram Korwina>> i pomożemy panu. Uważam, że powinniśmy się nawzajem wspierać w takich sytuacjach" - czytamy w komentarzu.

RadioZET.pl