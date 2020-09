Janusz Korwin-Mikke został wczoraj przywołany w Sejmie przez posła Sławomira Nitrasa (KO). Opozycjonista nie zostawił suchej nitki na konfederacie, który w jednej z odpowiedzi na portalu Twitter napisał: „Podobno... W rzeczywistości powiedziałem, że jeśli Polacy będą tak wychowywani, że nie będą umieli zabijać, to przyjdą muzułmanie, którzy to umieją - i Polki powędrują do haremów. I rzeczywiście: zdecydowana większość anty-futerkowców to kobiety; zgadza się?”.

Nitras grzmiał na mównicy, że słowa posła Konfederacji „nie mieszczą się w jakichkolwiek standardach dyskusji parlamentarnej”. Zapowiedział, że skieruje wniosek do komisji etyki poselskiej o ukaranie posła Konfederacji.

Korwin-Mikke zostanie ukarany? Jest wniosek do komisji etyki

Korwin-Mikke chciał polemizować z Nitrasem, ale nie otrzymał zgody marszałek Sejmu. Dziś posłanka Falej przekazała PAP, że jego sprawa pojawi się na najbliższym posiedzeniu komisji etyki, 7 października. „Będziemy zapraszać strony i pana Korwina na spotkanie - dodała.

Przyznała, że ocenia komentarz posła jako „karygodne”, niemniej nie chce przedwcześnie wyrokować w temacie. - Ja wiem jak będę głosować, bo to widziałam, widzę to na przekazach, więc nie mam żadnych wątpliwości - dodała.

RadioZET.pl/PAP