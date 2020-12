Szczepionka na koronawirusa pojawi się w Polsce w pierwszej połowie stycznia 2021 roku. Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią w 2021 roku. A to znaczy, że mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15–18 mln osób – ocenił w rozmowie z poniedziałkowym "DGP" szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Poinformował też, że założenie jest takie, że kiedy szczepionka do nas trafi, to pierwsza osoba zaszczepiona ma być "trzy–cztery dni od przyjazdu" i będzie to personel medyczny. "Będą to pracownicy wybranych szpitali. Biały personel, administracja, panie salowe. Zawarliśmy to w strategii" - wyjaśnił. Jak dodał, personel medyczny z pracownikami to ok. 900 tys. osób.

Janusz Kowalski: Nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi

Kilka dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski przekonywał, że planowane jest nie tylko prowadzenie kampanii medialnych o szczepieniach, ale również utworzenie specjalnego serwisu na ten temat. Minister wskazał, że znajdą się tam informacje m.in. o rodzajach szczepień i przeciwwskazaniach. Uruchomiona zostanie również specjalna infolinia.

Niedzielski przekonywał także, że "państwo bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tego, co będzie się działo z osobami zaszczepionymi".

Mimo jasnego stanowiska rządu, jeden z ministrów zakomunikował już, że nie zamierza szczepić się przeciwko COVID-19 . Chodzi o wiceministra aktywów państwowych Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski.

– Mówię to w swoim imieniu. To jest moja decyzja. Każdy podejmuje je według własnego uznania i w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić. Nie namawiam nikogo do tego, żeby się szczepił i nie namawiam nikogo, żeby się nie szczepił – powiedział w programie "Newsroom" w "Wirtualnej Polsce".

Stwierdził, że chce, aby "jego prawo do wolności zostało uszanowane". – Pan zadał to pytanie, to po raz pierwszy się na ten temat wypowiadam – powiedział Kowalski.

W październiku Janusz Kowalski informował, że jest zakażony koronawirusem. - Właśnie otrzymałem dodatni wynik testu na koronawirusa. Wszystkich, z którymi miałem kontakt, proszę o pozostanie w domach, zachowanie ostrożności i działanie zgodnie z procedurami. Choroba nie wybiera - pisał na Twitterze.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska/ Do Rzeczy/ PAP