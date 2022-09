Lider Agrounii ostro o nominacji Kowalskiego na wiceministra. "Nie dyskutuj z idiotą"

Janusz Kowalski po 1,5-rocznej przerwie wrócił do rządu, tym razem na stanowisko wiceministra rolnictwa. Nominacja posła Solidarnej Polski wywołała spore poruszenie. Na najostrzejsze komentarze pozwolił sobie Michał Kołodziejczak. "Nie pozwolimy, by tacy ludzie decydowali o Polsce" - oświadczył Agrounii.

Janusz Kowalski wrócił do rządu. Poseł Solidarnej Polski został w czwartek powołany na stanowisko wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wcześniej w latach 2019-21 był wiceministrem aktywów państwowych, z której to funkcji został zdymisjonowany w lutym 2021 roku.

Polityk zastąpi w roli wiceszefa MRiRW swojego kolegę z partii Norberta Kaczmarczyka, którego zdymisjonowano po aferze wokół jego ślubu. Poseł z Małopolski nie tylko wyprawił wyjątkowo huczne wesele na ponad 500 osób, ale wśród prezentów znalazł się m.in. ciągnik warty 1,5 mln złotych.

Janusz Kowalski wraca do rządu. Ostre komentarze lidera Agrounii

Powołanie Kowalskiego na jego następcę wywołało ogromne poruszenie. Nie tylko wśród polityków opozycji oraz ekspertów, ale także przedstawicieli środowisk rolniczych. Na ostry komentarz pozwolił sobie zwłaszcza Michał Kołodziejczak.

Lider Agrounii najpierw udostępnił w mediach społecznościowych newsa o powołaniu Kowalskiego, w którym dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski napisał, że "Janusz Kowalski w roli wiceministra rolnictwa ma ostro kontrować w kampanii" Kołodziejczaka.

"Nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Agrounia nie będzie w ogóle prowadzić rozmów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym będzie Janusz Kowalski - skomentował Kołodziejczak.

Ale to nie było ostatnie jego słowo w tej sprawie. Opublikował jeszcze jednego tweeta, w którym znalazło się nagranie sprzed Sejmu. Widać na nim starcie Kowalskiego z protestującymi rolnikami.

"Janusz Kowalski już raz prowokował Agrounię. Jego nominacja na stanowisko wiceministra rolnictwa to też prowokacja. Wtedy sobie poradziliśmy, teraz też sobie poradzimy. Nie pozwolimy, by tacy ludzie decydowali o Polsce" - oświadczył lider ruchu.

Kołodziejczak udostępnił również wideo, które nagrał inny działacz Agrounii i rolnik Michał Koszarek. On również nie przebierał w słowach w odniesieniu do Kowalskiego, którego nazwał "imbecylem" i porównał do Toudiego - stworka z popularnej bajki "Gumisie". - To taki podnóżek księciunia Ziobry - ocenił.

RadioZET.pl/Twitter