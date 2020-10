Porozumienie Jarosława Gowina chce, by po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją, w ustawie dotyczącej aborcji doprecyzowano tzw. katalog wad letalnych, które dopuszczałyby możliwość przerywania ciąży.

Wyjątek nie dotyczyłby zespołu Downa. Koalicjant PiS zapowiada rozmowy w tej sprawie z PiS i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry. - Prawo musi stać na straży wartości, ale nie może zmuszać kobiet do heroizmu – przekonuje Jarosław Gowin.

- Wszyscy zgadzamy się co do tego, że w najcięższych przypadkach nie można zmuszać kobiet do heroizmu – powiedziała Radiu ZET Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia.

Koalicjant PiS nie bierze pod uwagę referendum w tej sprawie, o co wnosił wcześniej lider opozycyjnego PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Chcą natomiast radykalnego podniesienia świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

RadioZET.pl/Łukasz Konarski