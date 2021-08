Opozycja dogada się z Gowinem? "Nie wykluczam, współpracujemy od dawna"

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w czwartek w Kielcach, że nie wyklucza w przyszłości koalicji z Porozumieniem Jarosława Gowina. - Potrzebne są jasne stanowiska, jeśli one będą takie jak pani minister Korneckiej, to jest przestrzeń do rozmowy – podkreślił szef ludowców.

To nie pierwsze wspólne gesty między ludowcami a koalicjantami PiS-u, mimo silnej polaryzacji w krajowej polityce. Ponad rok temu Kosiniak-Kamysz i Gowin występowali wspólnie na konferencji krytykując forsowanie przez PiS wyborów korespondencyjnych.

W czwartek szef ludowców odniósł się do dymisji Anny Korneckiej (Porozumienie) z funkcji wiceministra rozwoju, pracy i technologii. Po krytyce założeń Polskiego Ładu za pracę podziękował jej premier Mateusz Morawiecki. - Zatrzymaliśmy podwyżki składek dla przedsiębiorców, to się raz udało. Teraz oczekujemy, że wspólnie z posłami Porozumienia, którzy się przyzwoicie zachowali choćby przy wsparciu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, wybierzemy normalne rozwiązania ustawowe – powiedział szef ludowców.

Dodał, że "rozumie przez to blokadę dla głupich rozwiązań ustawowych", a za takie uważa m.in. zawłaszczanie mediów w ramach tzw. repolonizacji, konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, czy podnoszenie podatków dla przedsiębiorców. W ostatniej z kwestii wciąż liczy na posłów Jarosława Gowina, którzy nie zgadzają się na propozycje zapisane w Polskim Ładzie. - Wspólnie możemy to obronić. Jeśli będą takie glosy, jestem otwarty na współpracę – zapewnił Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnił, że w przyszłości nie wykluczy koalicji z partią Gowina.

- Nie wykluczam, bo współpracujemy od dawna, ale do tego jest potrzebne działanie i współdziałanie w określonych sprawach. Nie mówimy o wyborach, bo wybory jeszcze daleko przed nami. Ale jeśli ktoś wykazuje się odwagą, tak jak pani minister Kornecka i mówi prawdę, a mówiąc prawdę, pokazuje też, że premier kłamie. Premier mówi, że wszyscy na tym skorzystamy, prawie wszyscy (na założeniach podatkowych Polskiego Ładu – PAP). A minister Kornecka mówi, że nie może się na coś takiego zgodzić – powiedział prezes PSL. Podkreślił, że "potrzebne są jasne stanowiska". - Jeśli one będą takie jak pani minister Korneckiej, to jest przestrzeń do rozmowy - powiedział prezes PSL.

RadioZET.pl/PAP