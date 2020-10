Szef Solidarności Piotr Duda skrytykował nominację Jarosława Gowina na ministra rozwoju i pracy. To jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i PiS zrobiło to Solidarności – oświadczył. Ocenił, że Jarosław Gowin to skrajny liberał. Dodał, że jego nominacja to krok w kierunku konfliktu z Solidarnością.

Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego - zapowiadana od wielu tygodni - oficjalnie dokona się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. W jego skład wejdą nowi ministrowie. Wśród nich będzie Jarosław Gowin, który powróci do rządu po kilkumiesięcznej przerwie. Gowin ma objąć resort rozwoju i pracy, jednak ta decyzja nie wszystkim się podoba. Wśród jej przeciwników jej m.in. przewodniczący Solidarności Piotr Duda

Piotr Duda o nominacji Gowina na ministra pracy: jakby napluto w twarz

- Jestem zszokowany, że PiS przygotowało nam, Solidarności, polskim pracownikom taki, można powiedzieć w cudzysłowie, wspaniały prezent na czterdziestolecie związku, czyli oddano pracę skrajnemu liberałowi, panu Gowinowi, który głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, którego działania, jak był w Platformie Obywatelskiej, szły w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej uelastycznić pracę – powiedział Piotr Duda, pytany o opinię na temat rekonstrukcji rządu.

Szef Solidarności zaznaczył, że on i jego związek "nie wchodzi w wewnętrzne sprawy partii politycznych, ale rekonstrukcja rządu wychodzi poza ramy jakiegokolwiek partyjnego rozdania". Podkreślił, natomiast. że PiS wygrał wybory w 2015 r. i 2019 r. "tylko dlatego, że szedł z postulatami pracowniczymi, przygotowanymi przez związek zawodowy Solidarność".

- Dzisiaj, ten który w Platformie działał i dołożył się do umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego, jemu oddaje się tę pracę. Powiem po związkowemu. To jest tak, jakby napluto komuś w twarz, i PiS zrobiło to Solidarności" – stwierdził Duda. I oświadczył: - Jeżeli PiS chce iść w tym kierunku i chce otwartego konfliktu ze związkiem zawodowym Solidarność, to powiem tak: zrobił ku temu wielki krok.

Szef Solidarności będzie rozmawiał z Andrzejem Dudą

Przewodniczący Solidarności przyznał, że o planowanym objęciu resortu rozwoju i pracy przez Jarosława Gowina będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. - Wiemy, że w panu prezydencie mamy człowieka prawdziwego dialogu. Ja sobie nie wyobrażam, że przewodniczącym rady dialogu społecznego, bo teraz jest zmiana i radę przejmuje strona rządowa, będzie pan premier Gowin. To jest po prostu niewyobrażalne. Tak że zostaliśmy po prostu przez PiS sprzedani" – powiedział Piotr Duda.

- Mogą sobie spisywać umowy koalicyjne jakie chcą, mogą sobie już tam osoby na listach umieszczać, tylko jeszcze ktoś na nich musi zagłosować, a w tych wyborach w 2015 roku, w 2019 roku, wygrali dzięki pracownikom, robotnikom i dzięki Solidarności – oświadczył. Dodał, że związek ten zawsze mówił i mówi o zapisanej w konstytucji społecznej gospodarce rynkowej.

- Powołanie i oddanie w ręce pana Gowina pracy to jest zachwianie tej równowagi między społeczną a rynkową gospodarką. Dlatego uważamy, że w taki sposób się nie postępuje i tego my tak, jako Solidarność, na pewno nie zostawimy – zaznaczył Piotr Duda.

RadioZET.pl/PAP