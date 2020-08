Gowin mógł zostać szefem MSZ? Media: odmówił, nie chciał wchodzić na pole minowe

Jarosław Gowin mógł zostać ministrem spraw zagranicznych - informuje "Polska Times". Według ustaleń dziennika, były wicepremier otrzymał propozycją zastąpienia Jacka Czaputowicza, ale odmówił. Uznał, że w obecnej sytuacji, to zbyt ryzykowny i wystawiony na obserwację resort do kierowania.

Dzień po dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, z funkcji szefa polskiej dyplomacji zrezygnował Jacek Czaputowicz. Dymisje obydwu członków rządu (byli nimi od stycznia 2018 roku) zostały przyjęte, a na czwartkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił nazwiska ich następców - resortem zdrowia pokieruje dotychczasowy szef NFZ Adam Niedzielski, a MSZ Zbigniew Rau, poseł i były wojewoda łódzki.

Co ciekawe, Czaputowicza mógł zastąpić Jarosław Gowin, przewodniczący Porozumienia oraz były wicepremier i minister nauki (odszedł z rządu w kwietniu na znak protestu przeciw organizacji korespondencyjnych wyborów prezydenckich w maju). Informację tę potwierdza "PolskaTimes".

"PT": Gowin mógł zostać szefem MSZ, ale odmówił

Jak pisze dziennik, choć Gowin chciałby wrócić do rządu, to propozycję kierowania Ministerstwem Spraw Zagranicznych kategorycznie odrzucił. Miał to uzasadniać tym, że w dobie napiętej sytuacji na Białorusi jest to resort pod szczególną obserwacją medialną, a przejęcie go byłoby wejściem na "pole minowe".

Jarosław Gowin zna takie sztuczki, był już w kilku rządach

- mówi w rozmowie z "Polska Times" bliski współpracownik Gowina, pragnący zachować anonimowość. Gazeta przypomina też, że nie jest tajemnicą, iż lider Porozumienia, od kiedy postawił weto wobec wiosennych wyborów kopertowych, stracił sporo zaufania w szeregach Zjednoczonej Prawicy.

Jak podaje "PT", wcale nie jest jednak wykluczone, że Gowin znów przejmie jakieś ministerstwo, ale nie wiadomo jeszcze które. Przypomnijmy, że rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego planowana jest na przełom września i października.

