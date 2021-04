Gowin otwarcie o konflikcie w koalicji. "Droga do wewnętrznego rozpadu"

Zjednoczona Prawica od wielu miesięcy zmaga się z kryzysem wewnętrznym i nie kryją już tego nawet najważniejsi politycy obozu rządzącego. W rozmowie z "Gazetą Polską" prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał otwarcie, że "w koalicji są napięcia". - Dobrze, żeby koalicjanci pamiętali przysłowie "dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie", otóż może się urwać - ocenił.

Niezadowolenia z sytuacji w obozie władzy nie kryje także prezes Porozumienia Jarosław Gowin, który w programie "Graffiti" przedstawił całą listę zarzutów pod adresem swoich koalicjantów. - Łączy nas wspólnota odpowiedzialności za przyszłość Polski. Nie jest tajemnicą, że w ostatnich miesiącach uwidoczniło się wiele różnic. Myślę, że każdy z koalicjantów ma uzasadnione powody do pretensji wobec pozostałych partnerów. Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii, co nie działo się bez wsparcia zewnętrznego - stwierdził.

Gowin: Obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę

Wicepremier i szef Porozumienia przyznał otwarcie, że koalicja rządząca jest o krok od rozwiązania. - Obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę, którą niektórzy komentatorzy nazywają drogą ku "awuesizacji", takiego wewnętrznego rozpadu. Ale można z tej ścieżki jeszcze zawrócić. To wymaga, przede wszystkim, szczerych rozmów w cztery oczy czy w gronie trzech liderów - ocenił.

Gowin stwierdził, że "Jarosławem Kaczyńskim na pewno mają sobie jeszcze wiele do wyjaśnienia, także w trójkącie z Solidarną Polską". Zauważył ponadto, że powołana w ramach Zjednoczonej Prawicy tzw. Rada Koalicji, jest w istocie "formułą martwą".

- My jako Porozumienie uważamy, że umowa koalicji de facto została jednostronnie zawieszona przez PiS w momencie udzielenia poparcia próbie obalenia legalnych władz Porozumienia. (…) Jest rzeczą jasną, że tego typu działań nie byłoby bez wsparcia zewnętrznego. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w mediach publicznych – powiedział w Polsat News Jarosław Gowin.

