"Koniec Zjednoczonej Prawicy". Gowin: to zerwanie umowy koalicyjnej

Jarosław Gowin ogłosił na konferencji prasowej, że jego formacja - Porozumienie - z "podniesionym czołem" odchodzi z rządu Zjednoczonej Prawicy. Polityk stwierdził, że to koniec projektu koalicyjnego.

Jarosław Gowin poinformował, że decyzja o jego dymisji "jest de facto zerwaniem umowy koalicyjnej i końcem projektu Zjednoczonej Prawicy". Zarząd Porozumienia ma w środę 11 sierpnia 2021 roku ogłosić oficjalną decyzję w sprawie przyszłości koalicji.

"Ale wszyscy mamy świadomość, że moja dzisiejsza dymisja, wynikająca z wierności programowi ZP, programowi, któremu sprzeciwia się wiele elementów Polskiego Ładu, przede wszystkim te rozwiązania podatkowe - otóż ta dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy" - oświadczył.

Jarosław Gowin: to koniec koalicji Zjednoczonej Prawicy

Dodał, że o swojej dymisji dowiedział się z mediów, co - jak ocenił - "wiele mówi o pewnej kulturze politycznej, a może antykulturze politycznej, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała".

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. Powiedział, że Gowin oraz członkowie Porozumienia pracowali w niewystarczającym tempie nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz podejmowali "nierzetelne działania" dotyczące reformy podatkowej.

RadioZET.pl/ PAP autorka: Wiktoria Nicałek, Matusz Roszak