Jarosław Gowin trafił do szpitala pod koniec listopada 2021 roku. Rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka mówiła, że nie jest upoważniona do przekazywania informacji o stanie zdrowia lidera ugrupowania, ale z nieoficjalnych informacji wynikało, że przyczyną hospitalizacji Gowina była depresja.

Jarosław Gowin ogłosił powrót do polityki. "Miałem depresję"

Gowin swój powrót do polityki zapowiedział na Twitterze. W poniedziałkowy wieczór napisał: "Guess who's back..." ("Zgadnij, kto wraca"). Prezes Porozumienia w rozmowie z TVN24 potwierdził, że zmagał się z depresją "będącą efektem wielu miesięcy bezsenności".

– Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania COVID-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS. Pokonałem chorobę. Wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek – powiedział polityk.

Były wicepremier zdradził, że powrót do pracy zalecili mu lekarze. – Są zaskoczeni tempem mojego zdrowienia – dodał. – Tę chorobę trzeba odczarować, zwłaszcza że staje się coraz powszechniejszym skutkiem ubocznym COVID-19. Chciałbym, żeby ludzie borykający się w samotności z podobnymi problemami, zobaczyli, że to dotyka też innych. Z danych NFZ wynika, że nawet kilku milionów Polaków. Dotknęło i mnie, polityka, byłego wicepremiera. Ale z tą chorobą można skutecznie walczyć – powiedział Gowin.

– To ja sprzeciwiłem się Jarosławowi Kaczyńskiemu w kwestii tak zwanych wyborów kopertowych, potem lex TVN i wolności mediów, aż po Polski Ład. Zapłaciłem za to wysoką cenę, może za wysoką. Ale, co ważniejsze, cenę zapłacili też moi posłowie i współpracownicy, którzy w imię zemsty stali się celem brudnych ataków PiS. Nie chcę, żeby to poszło na marne – podkreślił lider Porozumienia.

