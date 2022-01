Nowe informacje o stanie zdrowia Jarosława Gowina. "Dajmy mu trochę czasu"

Jarosław Gowin czuje się trochę lepiej, był w szpitalu i musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu, bezapelacyjnie wróci do czynnej polityki, nikt nie wyobraża sobie Porozumienia bez niego - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia Jan Strzeżek.

Jarosław Gowin kilka tygodni temu trafił do szpitala. Powodem hospitalizacji lidera Porozumienia miały być objawy depresji, które nasiliły się po wielomiesięcznych atakach personalnych na niego – napisał wówczas "Newsweek". Wcześniej donoszono, że koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy zbierają na wicepremiera ''haki''.

24 listopada rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka poinformowała, że "od kilku dni Jarosław Gowin, w związku z rekomendacjami lekarzy, przebywa w szpitalu". Podkreśliła, że nie jest upoważniona do przekazywania informacji o stanie zdrowia lidera ugrupowania.

Jarosław Gowin wróci do polityki? "Był w szpitalu, musi odpocząć"

Jan Strzeżek pytany we wtorek, jak czuje się Gowin oraz czy opuścił już szpital, odpowiedział, że stanie się to "niedługo". - Jarosław Gowin będzie sam mówił o swoim stanie zdrowia, mogę zdradzić tylko, że czuje się na pewno trochę lepiej - mówił PAP rzecznik koła parlamentarnego Porozumienia. - Był w szpitalu, musi odpocząć, dajmy mu trochę czasu - dodał.

Na pytanie, czy Gowin powróci do czynnej polityki, odparł, że "bezapelacyjnie". - Myślę, że nikt nie wyobraża sobie Porozumienia Jarosława Gowina bez Jarosława Gowina, ale on o swoich planach politycznych i o tym, kiedy wróci, będzie już informował osobiście, mam nadzieję, że będzie to niedługo - zapewnił Strzeżek.

Przypomnijmy, 14 sierpnia prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał Jarosława Gowina z rządu. Powodem dymisji wicepremiera oraz ministra rozwoju pracy i technologii – jak informował rzecznik rządu Piotr Müller – "był brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu", a także "brak rzetelnych działań" dotyczących m.in. reformy podatkowej. Wicepremierowi zarzucano także, że jego działania "nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie".

"Praca dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej była dla mnie zaszczytem. Od jutra wraz z Przyjaciółmi z Porozumienia zaczynamy nowy etap. Dalej będziemy skutecznymi rzecznikami klasy średniej, samorządów oraz wszystkich ludzi przedsiębiorczych. Zapraszamy do współpracy!" – napisał 10 sierpnia ubiegłego roku na Twitterze Gowin. Tego samego dnia na konferencji prasowej ogłosił także, że Porozumienie - z "podniesionym czołem" odchodzi z rządu Zjednoczonej Prawicy.

RadioZET.pl/PAP - Karol Kostrzewa/Newsweek