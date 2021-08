Gowin zdradza polityczne plany na przyszłość. Wiemy, czy będzie głosował z PiS

Jarosław Gowin udzielił kolejnego wywiadu po tym, jak we wtorek wieczorem ogłoszono jego dymisję (formalnie została zatwierdzona dzień później) z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii. W rozmowie opublikowanej w czwartkowej "Rzeczpospolitej" został zapytany o to, czy będzie współpracował z Polską 2050 albo PSL?

Gowin zdradza plany na przyszłość. Będzie współtworzył nowy projekt

- Będę współuczestniczył w tworzeniu nowego obozu centroprawicy. Uważam, że obóz pomiędzy PiS a PO jest potrzebny Polsce. Taki obóz polityczny będzie łączył przywiązanie do tradycyjnych i chrześcijańskich wartości z naciskiem na niskie podatki i prywatną przedsiębiorczość. Z Koalicją Polską i PSL łączy nas dużo i taka współpraca jest jak najbardziej naturalna - powiedział lider Porozumienia. Pytany był też o to, czy jego ugrupowanie będzie popierać ustawy PiS.

Oczywiście, że tak, tym bardziej że wiele z nich jest przygotowanych przez Porozumienie. Każdy projekt będziemy oceniać indywidualnie i na pewno nie będziemy się kierować zasadą – im gorzej, tym lepiej. Na pewno nie będziemy totalną opozycją, dobre projekty mogą liczyć na głosy Porozumienia Jarosław Gowin

Gowin zapowiedział, że będzie "troszczyć się o polską gospodarkę, zwłaszcza w kontekście Polskiego Ładu, w którym są rozwiązania sprzeczne z tym co obecnie deklarują politycy PiS".

- PiS zapowiedziało drastyczną podwyżkę podatków – właśnie w tej sprawie prowadziłem przez miesiące stałe konsultacje ze środowiskami pracodawców i pracowników. Te podatki nie mogą wejść w życie w takim kształcie, bo będzie to wielki cios w polską gospodarkę i zamożność polskiego społeczeństwa - podkreślił.

Jarosław Gowin wyrzucony z rządu. Morawiecki złożył wniosek o dymisję

O odwołanie Jarosława Gowina z rządu, w którym pełnił funkcje wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii, premier Mateusz Morawiecki zwrócił się we wtorek do prezydenta Andrzeja Dudy. Dymisję Gowina ogłosił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, uzasadniając to "niewystarczającym tempem" prac nad projektami zawartymi w Polskim Ładzie oraz "nierzetelnymi działaniami" dot. reformy podatkowej.

Sam Gowin, komentując decyzję PiS - o której, jak twierdzi, nie został osobiście poinformowany - ocenił, że to "koniec Zjednoczonej Prawicy" oraz koalicji rządzącej. Dzień później zarząd Porozumienia zdecydowało opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy, celem utworzenia nowego koła parlamentarnego.

RadioZET.pl/PAP