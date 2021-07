"Śpieszcie się szmaciarze". Jakimowicz ostro do dziennikarzy TVN

Jarosław Jakimowicz wypowiedział się na temat zamieszania wokół TVN24, która wciąż czeka na przedłużenie koncesji przed KRRiT. Komentator TVP Info zwrócił się do dziennikarzy stacji w ostrych słowach.

Jarosław Jakimowicz od prawie dwóch lat jest jedną z bardziej eksponowanych postaci w TVP. Prowadzi w TVP Info program "Pytanie na śniadanie Extra" oraz - wspólnie z Magdaleną Ogórek - "W kontrze". Nie stroni również od kontrowersyjnych wypowiedzi. Teraz skomentował zamieszkanie wokół TVN24.

Przypomnijmy, że stacja wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - obecna kończy się 26 września. W międzyczasie PiS szykuje zmiany w ustawie medialnej, której mają na celu wykluczenie możliwości posiadania przez firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego większościowego pakietu akcji polskich mediów. O projekcie - nazywanym potocznie "lex TVN" - mówi się, że uderza właśnie w TVN, którego właścicielem jest amerykański koncern Discovery. Zarządza nią jednak za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.

Jakimowicz o TVN: śpieszcie się szmaciarze zadawać pytania

Jakimowicz opublikował na Instagramie wpis, w którym zamieścił grafikę autorstwa fanpage'a "Tygodnika NIE". To satyryczny profil w mediach społecznościowych, który w prześmiewczy sposób komentuje aktualne wydarzenia polityczne i społeczne. Stworzyli m.in. serię kolaży z pracownikami TVP w prowadzących programy z ramówki TVN i TVN24, co stanowiło ironiczny komentarz do zakusów partii rządzącej, która chciałby "mieć wpływ" na linię programową nieprzychylnej im stacji.

W jednym z takich kolaży umieszczono Jakimowicza jako prowadzącego interwencyjny program "Uwaga", w którym kiedyś pojawił się materiał, sugerujący, że aktor i komentator telewizji publicznej mógł dopuścić się czynu zabronionego. Chodziło o rzekomy gwałt podczas konkursu Miss Generation.

"Po skandalicznym materiale, który zrobili na mój temat doczekali się pozwu sądowego. Nie mam najmniejszych szans na ugranie czegokolwiek bo bronią się że pokazując mnie na filmikach ,ale nie podając nazwiska nie wskazują mnie jako sprawcy. KOMEDIA ‼️" - napisał Jakimowicz (pisownia oryginalna - przyp. red). "Czyli domyślacie się Państwo ,że jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto ŚPIESZCIE ŚIĘ SZMACIARZE ZADAWAĆ PYTANIA....." - dodał (tu również pisownia oryginalna - przyp. red).

Dziennikarze komentują słowa Jakimowicza. "Panie Jarku"

Wypowiedź Jakimowicza wywołała lawinę reakcji wśród dziennikarzy, którzy krytykowali nie tylko prezentera, ale również telewizję publiczną za to, że go zatrudnia i promuje.

"Spotkałem dwa lata temu Pana Redaktora Jakimowicza w pociągu relacji Warszawa-Kraków. Jechał na targi książki promować swoją autobiografię. Był bardzo miły i serdeczny. Powiedział nawet, że ogląda i podziwia. Szmaciarza? Panie Jarku?" - pytał Krzysztof Skórzyński z TVN24.

"Czytam najnowszy wpis gwiazdy TVP, Pana Jakimowicza, skierowany do TVN (brzmi: «ŚPIESZCIE ŚIĘ SZMACIARZE ZADAWAĆ PYTANIA») i chciałbym jeszcze raz bardzo Wam podziękować, drodzy posłowie, za okradanie nas z dwóch miliardów zł rocznie. Zapisaliście się w historii na zawsze" - stwierdził Janusz Schwertner z Onetu.

"Pracownik TVP (bo nie dziennikarz) Jarosław Jakimowicz o TVN: «jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto. ŚPIESZCIE SIĘ SZMACIARZE ZADAWAĆ PYTANIA» (pisownia oryginalna). Gratuluję TVP kadr. - napisała z kolei Karolina Opolska (także z Onetu, wcześniej związana z TOK FM).

RadioZET.pl/PAP/Instagram/Twitter