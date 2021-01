Jarosław Jakimowicz zapewnia, że nie dopuścił się gwałtu, a oskarżenia formułowane pod jego adresem to kłamstwa. - Nikogo nie zgwałciłem! Przysięgam na zdrowie moich dzieci! Nie jestem zdolny do takich czynów, brzydzę się agresją wobec kobiet — mówi w rozmowie z Onetem.

Dzień wcześniej dziennikarz Piotr Krysiak opublikował na Facebooku artykuł, w którym napisał, że "Gwiazda publicystyki TVP INFO miała zgwałcić uczestniczkę konkursu Miss Generation 2020". Krysiak ze szczegółami opisał całą sprawę. Na początku 2020 roku w hotelu Parisel Palace w Klimkach pod Łukowem, gdzie odbywały się warsztaty poprzedzające konkurs, jedna z uczestniczek "wracając do pokoju zauważyła idącą za nią gwiazdę publicystyki TVP INFO". Kilka chwil później miała zostać przez niego zgwałcona.

Jak pisze Piotr Krysiak, wspomniany publicysta TVP INFO miał siłą wepchnąć kobietę do pokoju hotelowego i tam ją zgwałcić. "Nazajutrz 3 lutego 2020 r. kobieta uciekła z hotelu. Pojechała wprost do szpitala ginekologiczno-położniczego przy placu Starynkiewicza 1/3 w Warszawie. Trafiła na izbę przyjęć. Roztrzęsiona, z telefonem komórkowym w ręku weszła do gabinetu i powiedziała lekarzowi, że została zgwałcona. Ten natychmiast wezwał policję" - czytamy.

Krysiak pisząc o "gwieździe publicystyki TVP INFO" nie podaje jednak nazwiska rzekomego sprawy gwałtu. Skąd zatem oskarżenia pod adresem Jarosława Jakimowicza? Jak pisze Onet, ze zdjęć jednoznacznie wynika, że na zgrupowaniu w Klimkach był właśnie Jakimowicz. "Ofiara nie mówiła po polsku tylko po angielsku. Mieszka zresztą w Londynie, choć wcale stamtąd nie pochodzi. Na pytanie, kto ją zgwałcił - kobieta uniosła telefon komórkowy, otworzyła galerię zdjęć i pokazała film z gwiazdorem TVP INFO. – To on – miała powiedzieć."

Według ofiary, gwiazdor miał ją straszyć, że jeśli komuś powie, to on "jej nie odpuści". Chwalił się, że jest powiązany z niemiecką grupą przestępczą i groził, by lepiej uważała.

Według Piotra Krysiaka, śledztwo w tej sprawie ma toczyć się od 8 miesięcy. - Potwierdzam, że śledztwo się toczy. Obecnie jest zawieszone, ponieważ zwróciliśmy się o pomoc prawną do Wielkiej Brytanii. Postępowanie toczy się "w sprawie", a nie przeciwko komuś - mówi w rozmowie z Onetem Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jarosław Jakimowicz odpiera zarzuty i deklaruje, że jest gotów w każdej chwili zeznawać w prokuraturze. - Dlaczego od wielu miesięcy trwa śledztwo, a ja - podobno podejrzewany o gwałt - nawet nie zostałem przesłuchany?! Nikogo nie zgwałciłem! Przysięgam na zdrowie moich dzieci! Nie jestem zdolny do takich czynów, brzydzę się agresją wobec kobiet — zapewnia w rozmowie z Onetem.

Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej: łączenie TVP z historią rzekomego gwałtu nieuprawnione

Jakimowicz przekonuje, że oskarżenia mogą mieć związek z faktem, że jest on pracownikiem TVP. - Jak mam się w tej sytuacji bronić? Jestem, jaki jestem. Pracuję w TVP, co nie każdemu się podoba. Przyzwyczaiłem się do ataków, ale zarzuty o gwałt to przekroczenie wszelkich zasad - podkreśla.

Portal Wirtualnemedia.pl otrzymał oświadczenie Jarosława Olechowskiego, dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. - Łączenie Telewizji Polskiej z opisaną w internecie historią rzekomego gwałtu jest całkowicie nieuprawnione. Nawet z ww. postu jasno wynika, że przywoływane zdarzenie nie ma związku z produkcją realizowaną przez TVP - stwierdził Olechowski.

Do dyrekcji TAI "nie wpłynęły żadne informacje wskazujące na nieobyczajne zachowanie któregokolwiek z prowadzących czy gości programów publicystycznych TVP Info" - podkreślił Olechowski. Jak dodał, "opisane w internecie zdarzenie miało mieć miejsce w lutym 2020 roku. Od tamtej porty - tj. w przeciągu blisko roku - żadne instytucje państwowe, takie jak policja czy prokuratura, nie wystąpiły do Telewizji Polskiej z pytaniami lub wnioskami w ww. sprawie".

RadioZET.pl/ Onet/ Piotr Krysiak/ Wirtualne Media