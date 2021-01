Jarosław Jakimowicz utracił dostęp do profilu na Facebooku. Kontrowersyjny prowadzący z TVP Info porównywał się do Donalda Trumpa. „Szczury zaatakowały” – napisał na Instagramie.

Jarosław Jakimowicz stracił dostęp do profilu na Facebooku. To nie pierwsze problemy kontrowersyjnego prowadzącego z TVP Info na portalu społecznościowym. „Wcześniej blokowano mnie na 30 dni za moje działania. Schemat jest taki, że otrzymuję od ludzi wyzwiska związane z moimi domniemanymi sympatiami politycznymi, jest to przeważnie ciąg strasznych wulgaryzmów. Czytam to wielokrotnie, każdego dnia” – tłumaczył w rozmowie z Plejadą.

Prezenter TVP stawia się w roli ofiary nagonki. Wyjaśnił, że powodem blokady są zgłoszenia do administracji portalu od osób, którym odpisuje na zaczepki w chamskich komentarzach. – Znaczna część wyzwisk, których jestem adresatem, jest związana z moimi domniemanymi sympatiami politycznymi. Osoby, które raportują moje wiadomości, twierdzą, że to ja atakuję i wyzywam, nie dodając, że to jedynie reakcja obronna na hejterskie wiadomości – wyjaśnił.

Jarosław Jakimowicz zablokowany na Facebooku. "Szczury zaatakowały"

Do zablokowania dostępu Jakimowicz odniósł się na koncie na Instagramie. Prezenter porównał swój los do Donalda Trumpa, który został jednak zablokowany we wszystkich dużych mediach społecznościowych.

Jakimowicz zarzeka się, że oskarżenia przeciw niemu formułują nie tylko krytycy, ale i media. „Schematy te powielają również media, których ataki odpieram, jak ma to miejsce w przypadku nieprawdziwych oskarżeń o skazanie mnie prawomocnym wyrokiem sądu za napad na pocztę w Niemczech” – powiedział Plejadzie.

Samą blokadę konta na Facebooku skomentował krótko i wymownie na Instagramie. „Ha ha ha, szczury zaatakowały i nie mam swojego konta jak Donald Trump” – napisał na Instagramie Jarosław Jakimowicz.

RadioZET.pl/Plejada.pl