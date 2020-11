Jarosław Kaczyński skierował w sobotę list do uczestników VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej". Przypomniał w nim, że spotkania z klubami "podczas których czuł się jak u siebie w domu", zaczynały się zwykle od podziękowań za "ofiarną pracę dla sprawy, za patriotyczną i obywatelską służbę ojczyźnie, narodowi, polskości, słowem – temu wszystkiemu, co nas jako ludzi i Polaków duchowo konstytuuje".

Prezes PiS wyraził "z głębi serca płynącą wdzięczność" uczestnikom zjazdu za ich postawę w ostatnim czasie. "Jak zwykle, pięknie stanęliście w potrzebie, angażując się spontanicznie w obronę świątyń oraz tworząc Straż Patriotyczną pod hasłem +Brońmy Krzyża, obrońmy Polskę+. Po raz kolejny nie zawiedliście Państwo, dając odpór niebywale wulgarnemu, barbarzyńskiemu nihilizmowi, który na skalę dotąd w naszych dziejach niespotykaną profanował miejsca kultu i symbole religijne, atakował kapłanów, a także niszczył narodowe świętości" - napisał Kaczyński.

"To dzięki takim właśnie dającym w czasie próby świadectwo miłości wiary i ojczyzny postawom postawiliśmy tamę temu nihilistycznemu szaleństwu" - ocenił.

Kaczyński ocenił, że druga fala pandemii koronawirusa może odsuwać w cień wydarzenia z lata, jednak nie możemy zapominać, że to "wielkie strategiczne zwycięstwo zapewniło obozowi Zjednoczonej Prawicy możliwość realizowania programu i budowania polskiej wersji państwa dobrobytu".

"Przed nami wiele wielkich wyzwań, które, tak jak poprzednie, wymagać będą od nas mobilizacji, zaangażowania, ofiarności i samozaparcia. Będziemy bowiem jako obóz wierności wierze i Polsce atakowani z różnych stron na wiele sposobów. Atakowani tym gwałtowniej, im większe będą nasze sukcesy w budowaniu sprawiedliwej i solidarnej Polski, silnej duchem i gospodarką, suwerennej, realizującej nasze polskie interesy Rzeczypospolitej" - napisał wicepremier.

Zwrócił się także do klubów "jako wypróbowanych przyjaciół" z prośbą o dalsze wsparcie, o to, by nie ustawali w swojej działalności, w wysiłkach na rzecz pomyślności naszej ojczyzny.

