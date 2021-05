Kaczyński zwrócił się z apelem do Polaków. "Jest to sprawa niezwykle istotna"

Jarosław Kaczyński na antenie Radia Olsztyn zaapelował do wszystkich o szczepienia przeciwko koronawirusowi. – Jest to absolutnie konieczne i niegroźne – powiedział prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w rozmowie wyemitowanej w sobotę w publicznym Radiu Olsztyn mówił o konieczności szczepień przeciw Covid-19 w kontekście odmrażania branży turystycznej. Prezes PiS przyznał, że rozumie, że wielu ludzi tęskni za wyjazdami, że w ten sposób wiele osób wypoczywa.

Mówiąc o tym, że powoli branża turystyczna wraca do normalnego funkcjonowania Kaczyński zaapelował, by jak najwięcej osób zaszczepiło się.

– Proszę się szczepić, to jest naprawdę konieczne, a to nie jest absolutnie groźne – podkreślił. Jak dodał, bez szczepień pandemii nie da się opanować. – Jest to sprawa niezwykle istotna – zaznaczył wicepremier.

W tej samej rozmowie prezes PiS powiedział, że zamknięcie hoteli i restauracji było konieczne ze względu na opanowanie pandemii.

Spada liczba osób, które chcą się szczepić przeciw Covid-19

W programie szczepień przeciw Covid-19 dochodzimy do punktu przesilenia, liczba rejestracji maleje. Nadal będziemy prowadzić projekty zachęcające do zaszczepienia się – mówił w piątek Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że możliwość rejestracji mają już wszyscy pełnoletni, a także 17- i 16-latkowie. Stwierdził jednak, że w porównaniu z innymi szczepieniami, np. przeciw grypie, liczba chętnych na zaszczepienie się przeciw Covid-19 "to ogromy sukces".

Szef KPRM Michał Dworczyk ocenił, że "dynamika zapisów jest mniejsza w grupach wiekowych niższych, czyli wśród 20-30-latków, aczkolwiek cały czas ten proces trwa".

W Polsce wykonano dotąd 17 254 902 szczepienia przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest 5 222 430 osób. Łącznie do naszego kraju dostarczono dotąd 18 920 620 dawek szczepionek, z czego 16 055 zutylizowano. Zaszczepieni zgłosili 8964 niepożądane odczyny poszczepienne.

RadioZET.pl/PAP