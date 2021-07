Klub PiS zebrał się w piątek po południu na wyjazdowym posiedzeniu pod Warszawą. - Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia podkreślał wagę Polskiego Ładu, że to istotny program, daje przełomową możliwość rozwoju Polski i że dzięki niemu ogromne pieniądze mogą trafić do samorządów - powiedział PAP jeden z uczestników spotkania.

- Prezes zaznaczył, że niezbędna jest jeszcze większa aktywność parlamentarzystów w terenie, spotkania z mieszkańcami i pokazywanie korzyści z wprowadzenia tego programu - dodał rozmówca PAP.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Jarosław Kaczyński o koronawirusie: Musimy w końcu z tą zarazą wygrać

Prezes PiS - jak relacjonował inny uczestnik posiedzenia - zwrócił się też do polityków z apelem, aby aktywnie włączyli się w promocję programu szczepień przeciw Covid-19. Kaczyński miał mówić, że "musimy w końcu z tą zarazą wygrać, a tylko szczepienia są drogą do tego".

W czasie posiedzenia pojawiła się też kwestia uchwały sanacyjnej przyjętej na niedawnym kongresie PiS, która zakłada, że współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo oraz rodzice posłów i senatorów PiS nie mogą zasiadać w radach nadzorczych państwowych spółek.

- Szef mówił, że ta uchwała to twarda konieczność i że musimy kontynuować jej wdrażanie - powiedział jeden z rozmówców PAP.

RadioZET.pl/PAP